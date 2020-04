Gefährdung für alle

Es ist ein kleiner Schritt – man müsste eher sagen: ein winziger – zurück in ein bisschen Normalität. Durch die Fußgängerzone schlendern, bummeln, etwas einkaufen, ein Eis essen – das, was viele an einer Großstadt schätzen, ist seit Montag wieder ein Stück weit möglich. Die Erleichterung und Freude darüber war in Mannheim nach Wochen des Stillstands zu greifen. Allen, die am ersten Tag daran

...