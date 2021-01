Gefährliche Entwicklung bei Insolvenzen

Krisenpolitik ist ein undankbares Geschäft. Man muss schnelle, weitreichende Entscheidungen treffen und erntet am Ende von allen Seiten Prügel. Das gilt auch für die Insolvenz-Strategie der Bundesregierung. Um zu verhindern, dass eigentlich gesunde Unternehmen in Folge der Pandemie pleite gehen, hat sie im März 2020 die Insolvenzantragspflicht vorübergehend ausgesetzt: Zumindest für Firmen, die durch die Corona-Krise plötzlich zahlungsunfähig oder überschuldet waren. Als schnelle erste Hilfe-Maßnahme war das sicher ein richtiger Schritt - durch immer weitere Verlängerungen mit jeweils neuen Regeln ist daraus aber ein gefährliches Manöver geworden.

Die Zahlen zeigen: In der Region gab es 2020 trotz schwerer Rezession gut 20 Prozent weniger Insolvenzen als im Vorjahr, bundesweit lag das Minus laut Wirtschaftsauskunftei Creditreform bei 13,4 Prozent. Das legt zumindest den Verdacht nahe, dass die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht eben nicht nur völlig gesunde Firmen vor der Pleite gerettet hat. Sondern auch solche, die schon vor der Pandemie nicht besonders rentabel aufgestellt waren und unabhängig von der Corona-Krise nicht überlebensfähig gewesen wären. Für sie galt die Ausnahme im Insolvenzrecht zwar nie - man darf aber bezweifeln, dass das jedem Unternehmer so klar war und ist. Mit jeder Verlängerung wurde zudem der Kreis der betroffenen Firmen etwas geändert: Wer soll da den Durchblick behalten, wenn er nicht zufällig im Nebenberuf Insolvenzverwalter ist?

Fakt ist: Die Insolvenzantragspflicht ist nun seit knapp einem Jahr in Teilen außer Kraft gesetzt - und damit ein Mechanismus, der eine wichtige Funktion für die Stabilität der Wirtschaft erfüllt. Er schützt gesunde Unternehmen vor Geschäften mit Firmen, die am Ende die Rechnung nicht bezahlen können. Fällt er weg, entsteht ein gefährlicher Abwärtssog, der immer mehr Betriebe in die Pleite reißen kann.

Ärgerlich ist auch, dass die jüngste Verlängerung der Ausnahmeregeln vor allem als Krücke dafür herhalten muss, Versäumnisse an anderer Stelle aufzufangen: die quälend langsame Auszahlung der November- und Dezemberhilfen. Wie gesagt: Krisenpolitik ist heikel, Fehler sind erlaubt. Sie nicht zu korrigieren, ist sträflich.

