Vertrauen in den Trainer, Ruhe im Umfeld, vereinsinterne Geschlossenheit. So definiert sich seit Jahren der Markenkern von Mainz 05, einem Fußball-Bundesligisten, der stets mehr aus seinen Möglichkeiten machte und der vor allem besser arbeitete als viele andere Vereine. Einfach mal beim VfB Stuttgart oder dem Hamburger SV nachfragen. Es ist daher auch kein Zufall, dass die Nullfünfer in diesem Sommer in ihre zwölfte Erstliga-Saison in Folge starteten. Doch es könnte vorerst die letzte sein. Denn in Mainz sind viele Dinge nicht mehr so, wie sie einmal waren. Im Gegenteil: Die rheinhessische Welt ist aus den Fugen geraten.

Dass der Club nach den von den Trainer-Ikonen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel geprägten Jahren immer noch auf der Suche nach einer neuen Identität ist, spielt dabei keine Rolle. Vielmehr verlor der Verein seine Grundwerte. Coach Achim Beierlorzer musste gehen. Nach einem Spielerstreik, der auf eine Suspendierung des Stürmers Adam Szalai folgte und der sich an mangelnder Kommunikation beim Thema Gehaltsnachzahlung in der Corona-Krise entzündete. Mehr Chaos geht kaum. In Mainz! Dort kannte man das Wort Eskalation bislang eigentlich nur im durchaus positiven Sinn. Und zwar beim Karneval feiern, aber doch nicht als Ausdruck einer Krise.

Für den Club verheißt diese gefährliche Gemengelage nichts Gutes, zumal es sportlich nach der Trennung von Beierlorzer allenfalls minimal besser wurde. Einem überschaubaren Zwischenhoch unter dem neuen Coach Jan-Moritz Lichte folgten zwei Niederlagen gegen die Abstiegsrivalen Bielefeld und Köln. Schlimmer als die Ergebnisse waren vor allem aber die teils desolaten Auftritte. Es sah nicht zwingend wie eine Mannschaft aus, die da spielt. Und genau das gibt nicht nur Grund zur Sorge. Es ist ein Alarmsignal.

