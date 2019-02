Gefährliche Instabilität

Borussia Dortmund hat in dieser Saison bisher fast alles richtig gemacht. In der Meisterschaft geht die Mannschaft von Trainer Lucien Favre noch immer voran – und auch in der Vorrunde der Champions League überzeugte die Borussia mit selbstbewussten Auftritten.

Dass nach dem Leistungseinbruch gegen Tottenham jetzt das vorzeitige Aus in der Königsklasse besiegelt scheint, hat vor allem zwei Gründe: Die unerklärliche Passivität im zweiten Durchgang, von der sich selbst die Spieler bei der Analyse geschockt zeigten und die verhängnisvolle Instabilität in der Abwehr. Auf diesem Topniveau verliert der BVB durch die Ausfälle zahlreicher Leistungsträger einfach zu viel spielerische Substanz, um bestehen zu können.

Das erklärt allerdings nicht die Tatsache, dass die Hotspurs – die selbst ersatzgeschwächt antraten und mehr Spiele in den Knochen haben – nicht nur mental den deutlich frischeren Eindruck machten. Drei Mal in Folge hat Dortmund jetzt schon seltsame Schwächephasen erlebt – im DFB-Pokal gegen Bremen, im Bundesliga-Duell mit Hoffenheim und nun in London. Das ist auch Kopfsache.

Trainer Favre tut gut daran, trotz der Formkrise zur Unzeit ruhig zu bleiben. Der erfahrene Schweizer wird die richtigen Schlüsse ziehen und die Mängelliste Schritt für Schritt abarbeiten. Fest steht: Er ist vor allem als Psychologe und Seelenstreichler gefragt. Dass in dieser Situation die Alarmsirenen heulen, gehört zum Geschäft. Für Panik besteht allerdings kein Grund. Dieser BVB hat weiter die Qualität, sich schnell wieder zu fangen.

