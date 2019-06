Gefährliche Naivität

Obwohl die Polizei seit Jahren vor falschen „Kollegen“ warnt, die gezielt ältere Menschen am Telefon bedrängen, haben solche Betrüger immer wieder Erfolg. Allein in den neun schwersten Fällen des letzten Jahres wurden in Baden-Württemberg fast drei Millionen Euro ergaunert, im Schnitt also mehr als 300 000 Euro. Die Masche funktioniert ähnlich wie beim Enkeltrick, bei dem Senioren ebenfalls ohne Rückversicherung Bargeld an Fremde übergeben.

Gezielt nutzen die Abzocker die Gutgläubigkeit und Naivität der Opfer aus. Allerdings ist man auch erstaunt, wie viel Geld und Wertsachen in manchen Wohnungen mehr oder weniger ungesichert herumliegen. In den meisten Fällen kommen die falschen Polizisten zwar nicht über das Versuchsstadium hinaus. Hier trägt die intensive Aufklärungsarbeit der echten Beamten Früchte.

180 vollendete Taten bei 7000 Versuchen sind trotzdem zu viele. Denn für Geschädigten ist es ein großes Drama, wenn das mühsam Ersparte auf einen Schlag weg ist. Den Sumpf trockenzulegen ist für die Polizei wahrscheinlich unmöglich. Trotz der niedrigen Erfolgsquoten lohnt sich die Sache für die Täter. Die Drahtzieher sitzen meist in der Türkei und leben dort ohne großes Risiko.

Erfolg nur mit Prävention

Werden Verdächtige identifiziert, sind die deutschen Ermittler für die Auslieferung auf das Wohlwollen der ausländischen Behörden angewiesen. Vor Ort in Deutschland bekommt die Polizei meist nur die Laufburschen zu fassen. Die sind noch immer leicht zu ersetzen. Wie infam die Szene vorgeht, zeigt die neue Masche, für diese Aufgabe wiederum Senioren einzusetzen. Die aufwendige Ermittlungsarbeit trägt durchaus Früchte. Aber ohne Prävention wird der Erfolg nicht dauerhaft sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019