Gefährliche Zeiten

Zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg, sechs Champions-League-Teilnahmen in Folge: In der jüngeren Vergangenheit gab es keinen erfolgreicheren Club im deutschen Handball als die Rhein-Neckar Löwen. 2012 stand der Verein noch vor dem finanziellen Kollaps, nun gehört er zu den besten Adressen Europas. Eine außergewöhnliche Entwicklung, eine – im wahrsten Sinne des Wortes – Meisterleistung.

Jahrelang holten die Badener mehr heraus, als mit ihren finanziellen Mitteln erwartet werden durfte. Der Krösus aus Kiel schaute häufiger verdutzt nach Mannheim, mit Vereinen wie Flensburg, Magdeburg, Berlin oder Melsungen bewegen sich die Löwen beim Etat ungefähr auf Augenhöhe – auch wenn die Badener mittlerweile die Budget-Spitze dieses Quintetts bilden dürften. Offizielle oder belastbare Zahlen nennen die Clubs nicht.

Vor dem Hintergrund dieser knallharten Konkurrenz ist die Bilanz seit 2012 überragend. Die Löwen haben die Liga beherrscht, zwangsläufig stiegen die Erwartungen. Aber: Es ist eben nicht der Normalfall, dass dieser Verein jedes Jahr um die Meisterschaft spielt. Das kann nur für den THW Kiel gelten – dem das trotz finanzieller Übermacht aber ebenfalls nicht gelingt.

In die Jahre gekommen

Die Norddeutschen hingen zuletzt auch deshalb hinterher, weil es in Mannheim so etwas wie eine goldene Generation, eine perfekt zusammengestellte Mannschaft gab. Doch dieses Team ist in die Jahre gekommen. Es ist punktuell zu Glanzleistungen in der Lage, die es auch in dieser Saison schon gegeben hat. Aber bei aller Fitness der Routiniers – dauerhaft können sie die Biologie, die Natur nicht austricksen. Es wird im Alter schlichtweg immer schwerer, jeden dritten Tag eine Weltklasseleistung abzurufen. Das zeigen die ersten Monate dieser Spielzeit, die möglicherweise trotzdem mit irgendeinem Titel endet. Es wäre deshalb falsch, unfair und vor allem verfrüht, schon jetzt vom Ende einer Ära zu sprechen oder davon zu reden, dass diese Mannschaft ihren Zenit komplett überschritten hat. Aber die Zeit spricht gegen die Löwen. Und es verstärkt sich zumindest das Gefühl, dass diese Mannschaft vielleicht noch nicht ihr bestes Spiel gemacht, wohl aber ihre stärkste Phase schon hinter sich hat.

Genau deshalb sind es gerade gefährliche Zeiten für den Club. Es könnte sich noch als schwerer strategischer Fehler herausstellen, mit dem 35-jährigen Andy Schmid und dem 38-jährigen Alexander Petersson Langzeitverträge bis 2022 und 2021 abgeschlossen zu haben. Ihre Verdienste sind unbestritten. Ihre Namen werden für immer mit der bislang besten Zeit dieses Vereins verbunden bleiben. Aber der Profisport spielt sich keinesfalls in der Vergangenheit, sondern stets in der Gegenwart und Zukunft ab. Es geht einzig und allein um Leistung, Perspektive und Entwicklung – und nicht um Verdienste der Vergangenheit.

