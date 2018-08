Gefährlicher Kreislauf

Dass sich Fußballprofis von Beratern vertreten lassen, ist absolut legitim. Brisant wird es dann, wenn bereits Zwölfjährige von windigen Spielervermittlern benutzt werden, um den maximalen Profit zu generieren. Und je mehr Geld in den Kreislauf fließt, desto tiefer sinkt bei den schwarzen Schafen der Branche die Hemmschwelle.

Von einer Reglementierung des Beratergeschäfts ist man weltweit weit entfernt. Fast erscheint es sogar, dass daran gar kein Interesse besteht. Der Weltverband Fifa handelt nicht, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) veröffentlicht keine detaillierte Liste der Honorarzahlungen mehr. Das ist das falsche Signal, Transparenz sieht anders aus. Dabei würden davon die seriösen Berater profitieren.

Nur eigenen Vorteil im Sinn

Solange aber Vereine im Kampf um die besten Spieler bereit sind, sich auf die zwielichtigen Methoden einiger Vermittler einzulassen oder sich gar unter Druck setzen lassen, wird sich nichts verändern.

Möglichkeiten dazu gibt es sehr wohl. Eine einheitliche Beraterlizenz, die Vermittler an feste Regeln bindet, wäre ein erster Schritt. Doch leider ist der Profi-Fußball kein Wunschkonzert, sondern in erster Linie ein knallhartes Milliardengeschäft, in dem jeder den eigenen Vorteil im Sinn hat.

Das zeigen auch die Schwierigkeiten der Uefa und Club-Vereinigung ECA, bei der angestrebten Verschärfung des Financial Fairplay, den Umgang mit Beratern einzubauen. Beide Organisationen wollen die Clubs verpflichten, ihre Finanzberichte und auch die Zahlungen an Agenten zu veröffentlichen – und stoßen dabei auf Granit.