Gefährlicher Machtkampf

Der Davis Cup ist ein faszinierender Teamwettbewerb, in dessen 118-jähriger Geschichte es zahllose legendäre Matches gegeben hat. Doch zur ganzen Wahrheit in der Reform-Debatte gehört auch, dass die Länderduelle in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den ATP-Turnieren immer mehr an Attraktivität verloren haben. Das zeigen nicht nur die sinkenden TV-Zeiten, sondern auch die sich häufenden Absagen der Topspieler. Deshalb muss es Veränderungen geben.

Angesichts des engen Turnierkalenders ist eine Umstellung auf zwei Gewinnsätze sicher eine sinnvolle Variante, um die Belastung zu verringern. Eine Finalwoche würde dagegen die einzigartige Atmosphäre zerstören. Der Modus mit Heim- beziehungsweise Auswärtsspielen gehört zur Seele des Davis Cups. Das ist ein entscheidender Punkt der Reform-Kritiker – neben der mangelnden Transparenz.

Die Marketingstrategen des Weltverbandes ITF und das Konsortium Kosmos – das angeblich drei Milliarden Dollar für die nächsten 25 Jahre geboten haben soll – erwecken den Eindruck, dass es ihnen in erster Linie um den größtmöglichen Profit geht. Damit forcieren sie einen Machtkampf mit verhärteten Fronten und verhindern einen sinnvollen Kompromiss, der den Davis Cup wieder attraktiver macht.