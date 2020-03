Finanzminister Olaf Scholz lässt sich nicht lumpen. Der SPD-Politiker erwägt weitere Corona-Hilfen für Mittelständler und junge Start-up-Unternehmen. Das ist auch gut so, denn der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und frisch gegründete, innovative Firmen sind ein wichtiger Teil ihrer Zukunft. Gesunde Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell müssen alle Hilfe erhalten, die sie benötigen.

In seinem Eifer droht Scholz an einem Punkt aber übers Ziel hinauszuschießen. Den Banken empfiehlt er, angesichts der „großen, gemeinsamen, nationalen Anstrengung“ in der Corona-Krise, bei der Kreditvergabe „ein bisschen Fünfe gerade sein zu lassen“– ein äußerst gefährlicher Ratschlag. Nur wenn es tatsächlich statt zur 90- zu einer 100-prozentigen Staatshaftung bei Firmenkrediten kommt, wäre diese Maßgabe akzeptabel. Wenn nicht, ist selbst der mögliche Ausfall von zehn Prozent eines Kredits zu hoch. Denn was Eigenkapital und gegenwärtige Ertragslage angeht, können viele Banken keine weitere Belastung mehr gebrauchen. Und wenn die Coronakrise von der realen auf die Finanzwirtschaft übergreifen sollte, würde das Minister Scholz eine Anstrengung von völlig neuer Dimension abverlangen.

