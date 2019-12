Gefährlicher Vorbote

Als „Budenzauber“ kündigte Ausrichter FSG Riedrode die Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft 2019 auf Facebook an – garniert mit Hashtags wie „Alle in die Halle“. Dafür gab es wohl mehr Klicks im Netz als Zuschauer in der EKS-Halle.

Viele Plätze blieben leer. Die kurzweiligen letzten Turnierpartien konnten das nicht übertünchen – genauso wenig wie die Tatsache, dass das Niveau sehr überschaubar war. Vor allem FSG, Eintracht und VfR Bürstadt mussten viele Absagen von Spielern kompensieren, die keine Lust hatten. Der Hauptgrund dafür: Angst vor Verletzungen. Die FSG, allen voran ihr emsiger Turnierorganisator Wilfried Kungl, haben das Beste daraus gemacht.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Nicht nur in Bürstadt steckt der Hallenfußball in der Krise. In Höchst und Rüsselsheim wurden Turniere gestrichen. Das Teilnehmerfeld beim TVL Hallencup im Januar, wo einst Waldhof und Wormatia mitmachten, ist kleiner denn je. Was ironischerweise auch an VfR, Eintracht und FSG liegt, die dem Turnier in Lampertheim fernbleiben.

Niemand will die „guten, alten Zeiten“ zurück, da man sich spinnefeind war. Aber es ist paradox: Vor fünf oder zehn Jahren, als richtig Feuer in der Bude war, war das Verletzungsrisiko tendenziell höher – es ging ja um etwas. Ist es also eine Frage der Prioritäten? Sicher. Liegt der „Pflichttermin“ (Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund) ungünstig? Vielleicht. Oder sind es gar Anzeichen einer zunehmend protektionistischen Gesellschaft? Beim Altherrenturnier stand die Debatte nicht so im Fokus. Für die AH hatte es Kungl übrigens geschafft, Gästeteams zu gewinnen. Bei den Aktiven hatte es – wenn überhaupt – Absagen gehagelt.

Zieht nur einer am Strang, sind Budenzauber und Stadtmeisterschaften bald am Ende. Es mag sein, dass niemand sie vermissen würde. Das wäre aber der nächste gefährliche Vorbote für den Amateurfußball.

© Südhessen Morgen, Montag, 30.12.2019