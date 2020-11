Gefährlicher Zynismus

Es ist noch gar nicht lange her, da mahnte der Bonner Virologe Hendrick Streeck, wir sollten weniger auf Infektionszahlen und mehr auf die „intensivmedizinische Belegung“ achten. An diesem Punkt sind wir jetzt: Die Intensivbetten füllen sich mit schwerstkranken Covid-19-Patienten. Erste Häuser strukturieren um, verschieben nicht dringend nötige Operationen. Und auch die Kliniken der Region sind besorgt und haben gehandelt. Eine eigens geschaffene Covid-Koordinierungsstelle soll auf Engpässe reagieren.

Nur: Der Kampf gegen die Pandemie kann nicht auf den Intensivstationen gewonnen werden. So viele Betten wir in Deutschland auch haben mögen, so gut die Kliniken ausgestattet sind: Den Ansturm an Patienten, den eine exponentielle Ausbreitung des neuen Coronavirus mit sich bringen würde, können sie nicht bewältigen. Schon jetzt erweist sich der Personalmangel hierzulande als gefährlich enges Nadelöhr. Viele Betten können nicht betrieben werden, weil Pflegekräfte fehlen – und die Zahl der Intensivpatienten steigt weiter. Der zweite Lockdown dürfte Experten zufolge in den Kliniken erst in zehn bis 14 Tagen zu einer Entlastung führen. Dazu kommt: Covid-Patienten belegen Intensivbetten überdurchschnittlich lange.

So weit hätte es nicht kommen müssen, ja nicht kommen dürfen. Alle Ausbreitungsmodelle zeigen: Je später Maßnahmen ergriffen werden, desto gravierender müssen sie ausfallen. Oder anders formuliert: Wenn die Intensivstationen voll sind, ist es zu spät, um das Ruder mit einfachen Regeln wie Abstand, Maske und Hygiene herumzureißen. Dann braucht es Lockdowns – mit all ihren Folgen, auch für die Wirtschaft.

Warten, bis die Intensivstationen überlaufen, zeugt zudem von einem gefährlichen Zynismus. Seit wann sind Leben von Risikopatienten weniger wert als die von (noch) Gesunden? Hat eine 70-Jährige nicht das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Was ist mit Krebspatienten? Mit Asthmatikerinnen? Um nur einige zu nennen. In Deutschland gehört jeder dritte Mensch zur Risikogruppe. Und das Virus kann selbst jüngere Gesunde schwer treffen, auch wenn das seltener vorkommt. Ganz zu schweigen von den Langzeitfolgen, über die noch wenig bekannt ist.

Wir müssen die Zahlen also wieder auf ein Niveau drücken, das erst gar nicht zu einer Überlastung der Intensivstationen führt. Und dieses gilt es dann mit Disziplin, aber ohne Lockdown zu halten. Eine Strategie, die in Deutschland lange Zeit funktioniert hat.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.11.2020