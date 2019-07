Gefährliches Pokerspiel

Die Macht des Geldes war letztendlich doch zu groß, Eintracht Frankfurt im Ringen um Sebastien Haller chancenlos. Sieben-Millionen-Euro-Jahresgehalt und ein Fünf-Jahres-Vertrag überzeugten den Stürmerstar trotz großer Sympathien für die SGE vom Wechsel zum englischen Mittelklasse-Club West Ham. Es ist die harte Realität, dass die Hessen, die den Franzosen unbedingt halten wollten, bei solchen unmoralischen Angeboten trotz des europäischen Höhenflugs der Vorsaison nicht mithalten können.

50 Millionen Euro als Ablöse sind für die Eintracht natürlich eine fürstliche Entschädigung, doch sportlich zahlt die Eintracht einen sehr hohen Preis. Die Fragezeichen werden immer größer, ob die Mannschaft von Adi Hütter ihren Höhenflug mit dem neuen Kader wie erhofft fortsetzen kann. Der Abgang von Ante Rebic droht weiter, gleichwertiger Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten Luka Jovic und Haller ist bisher trotz des prall gefüllten Bankkontos nicht in Sicht. Die Verhandlungen über die angestrebten festen Verpflichtungen von Kevin Trapp, Martin Hinteregger und Sebastian Rode gestalten sich ebenfalls schwierig.

Sportvorstand Fredi Bobic befindet sich in einem gefährlichen Pokerspiel, in dem andere Clubs die neue Liquidität der Eintracht ausnutzen wollen. Dabei sind ein kühler Kopf und kluge Entscheidungen gefragt. Doch der Druck auf Bobic steigt von Tag zu Tag. Der Ex-Nationalspieler muss bald neue Hoffnungsträger aus dem Hut zaubern. Ansonsten ist die Aufbruchstimmung am Stadtwald stark gefährdet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019