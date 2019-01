Benjamin Netanjahu meint es ernst. Mit allen Mitteln will er eine dauerhafte Stationierung der iranischen Revolutionsgarden in Syrien verhindern. Dass er die Angriffe der Luftwaffe nun offen zugibt, unterstreicht die Entschlossenheit von Israels Regierungschef und Verteidigungsminister. Lieber jetzt eine Konfrontation riskieren, als auf lange Sicht eine neue Front im Norden des Landes zulassen.

Iran ist Israels gefährlichster Feind. Die Regierung in Teheran finanziert die Hisbollah im Libanon, schickte Raketen an die Hamas in den Gazastreifen und bedroht Israel nun auch von Syrien aus. Eine einzige Drohne, abgeschossen von einem iranischen Luftwaffenstützpunkt, könnte einen Krieg zwischen Israel und Syrien provozieren, an dem die Revolutionsgarden selbst gar keinen Anteil haben müssten.

Israel mit der Vernichtung zu drohen, gehört zum Standardrepertoire von Politikern und Militärs in Teheran. Der Hass der Iraner auf Israel ist schwer nachvollziehbar. Die Staaten, die hunderte Kilometer voneinander entfernt liegen, quält kein Konflikt um Land, es gab nie militärische Konfrontationen. Noch nicht einmal Antisemitismus ließe sich den Iranern als Motiv vorwerfen. Die jüdische Gemeinde in Teheran ist größer als jede andere in der islamischen Welt.

Die Revolutionsgarden haben ihren Auftrag erfüllt. Sie haben den syrischen Machthabern beim Kampf gegen die Rebellen zur Seite gestanden. Anstatt eine neue, völlig überflüssige Konfrontation zu riskieren, sollten sie ihre Rucksäcke packen und nach Hause gehen.

