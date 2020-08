Gefahr lauert

Trotz oder gerade wegen Jair Bolsonaro: Brasiliens Amazonas-Politik wird grüner. Allerdings ist das nicht auf die Politik des rechtspopulistischen Präsidenten zurückzuführen, sondern auf den Druck von Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen aus Europa sowie der Initiative junger umweltbewusster Unternehmer, die im Amazonas mit ambitionierten Start-ups versuchen, die Zerstörung und die Abholzung des Regenwalds aufzuhalten.

Am Wochenende veröffentlichte die Zeitung „Estadao“ einen bemerkenswerten Überblick über das, was sich tut in der für das Weltklima so wichtigen Region. Es gibt biologisch angebauten Kaffee, nachhaltige Technologien und den Versuch, eine die Biodiversität schützende Landwirtschaft aufzubauen. All das sind kleine, zarte Pflänzchen, die da wachsen, die aber ohne die Unterstützung nationaler und internationaler Politik gegen eine gigantische Agrar-Industrie wohl chancenlos bleiben werden, die billig und zuverlässig produzieren kann und derzeit fast monatlich neue Exportrekorde feiert.

Und sie bilden den Ansatz, wie das EU-Mercosur-Handelsabkommen doch noch zu retten ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach einem Treffen mit Vertretern der „Friday for Future“-Bewegung wohl eingesehen, dass das Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay in Europa und auch in Deutschland gesellschaftlich nicht mehr durchsetzbar ist.

Zwar verpflichtet sich Brasilien bei Vertragsabschluss zur Einhaltung des Klimaschutzabkommens von Paris sowie zum Schutz des Regenwaldes. Doch in Wirklichkeit hat die Regierung Bolsonaro bisher genau dasselbe getan wie ihre Vorgängerregierungen und weggeschaut, wenn abgeholzt wird, um neue Flächen zu schaffen für den Sojaanbau oder die Viehzucht.

Bis heute lässt Brasilien keinen wirklichen Willen erkennen, diese jahrzehntelange Politik wirklich strukturell zu verändern. Im Gegenteil: Bislang hat sie diesen Politikstil sogar noch befeuert. Solange dieser Reformwille fehlt, macht ein Abkommen in der Tat keinen Sinn, denn es führt in die falsche Richtung.

Wenn es aber gelingt, mit Hilfe des Abkommens eine Trendwende einzuleiten, wenn nachhaltige und umweltschonende Landwirtschaft gefördert wird, dann sollte Europa diesen Weg gehen. Denn ohne Abkommen, das zeigen ja jetzt schon die Verhandlungen und der zumindest erst einmal oberflächliche Versuch der brasilianischen Regierung, auf die Sorgen der Weltgemeinschaft einzugehen, verliert Europa an Einfluss. Platzt der Deal, wird sich Brasilien stärker an China binden. Peking stellt keine unbequemen Fragen, sondern zahlt zuverlässig. Das heißt dann aber umgekehrt auch: weniger europäische Geschäfte im größten Land Lateinamerikas, der Verlust von Arbeitsplätzen und politischem Gewicht der Region.

