Gefahren zu groß

Werden bald gesunde Menschen absichtlich für Impfstoff-Tests mit dem Coronavirus infiziert, wie ein britischer Medienbericht andeutet? Noch sind wir weit davon entfernt. Angeblich soll das Projekt erst in der kommenden Woche vorgestellt werden. Und ob es wirklich dazu kommt, ist völlig unklar. Dabei wäre dies ein Weg, um beinahe unverzüglich herauszufinden, ob ein Impfstoff funktioniert. Neben der Tatsache, dass das Verfahren dabei helfen könnte, die Auslese der vielversprechenden von den weniger aussichtsreichen Impfstoffen zu beschleunigen, ist die unmittelbare Bewertung der Wirksamkeit des Mittels einer der großen Vorteile von „Human Challenge Trials“.

Denn bislang kann lediglich unter natürlichen Bedingungen getestet werden, was wiederum viel Zeit kostet. So ist es schwer festzustellen, ob die Testpersonen gesund bleiben aufgrund der Maßnahmen wie der Einhaltung von Abstandsregeln – oder aber weil der Impfstoff wirkt. Gleichwohl wirft diese Art der Forschung nicht nur rechtliche Fragen auf. Es ist auch ethisch mehr als bedenklich, gesunde Menschen mit einem neuartigen Virus wie Sars-CoV-2 zu infizieren, ohne dass es eine spezifische Therapie zur Heilung gibt.

Was passiert, wenn einige der freiwilligen Testpersonen doch schwer erkranken? Was wird mit ihnen, wenn sie am Ende unter Langzeitschäden von Covid-19 leiden, die bislang noch nicht ausreichend erforscht wurden? Dies würde nicht nur das Vertrauen vieler Menschen in die Entwicklung von Impfstoffen nachhaltig beeinträchtigen. Sollte das Projekt tatsächlich durchgeführt werden, ginge das mit enormen gesundheitlichen Risiken einher. Die Gefahren wiegen schlussendlich zu schwer.

