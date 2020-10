Gefühlter Brexit

Man könnte meinen, dass der seit Jahren andauernde, mühsame und mit Dramen gefüllte EU-Austrittsprozess das Märchen von Großbritanniens Einzigartigkeit als solches entlarvt hätte. Dem ist aber keineswegs so. Am vergangenen Freitag schoss Premierminister Boris Johnson abermals mit einer Ansprache aus der Downing Street verbal in Richtung Brüssel – und schob nicht nur alle Schuld des bisherigen Scheiterns der Gespräche um ein künftiges Freihandelsabkommen auf die EU, sondern drohte außerdem, die Verhandlungen abzubrechen, sollte sich die Staatengemeinschaft nicht im Sinne Londons bewegen.

Seit Tagen werfen konservative Minister Brüssel mehr oder weniger unverblümt vor, dem Königreich nicht jenen Deal gewähren zu wollen, den es verdiene. Man darf das als Reinform des englischen ,,Exceptionalism“ bezeichnen. Gleichwohl ist das Vorgehen der Regierung schon deshalb bemerkenswert, als auch dem letzten ideologisch verbrämten Hardliner auf der Insel aufgefallen sein müsste, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Größe, Stärke und Erfahrung am Verhandlungstisch einen Vorteil genießen.

Das Problem ist, dass es längst nicht mehr nur um inhaltliche Streitfragen geht. Mittlerweile spielen Emotionen eine zu große Rolle. Und da wird es gefährlich. Gefühle lassen Menschen unberechenbar agieren, weshalb Johnson und seinen europaskeptischen Cheerleadern jeder Schritt zugetraut werden sollte. Ihnen sind die wirtschaftlichen Belange weniger wichtig als die viel beschworenen Schlagwörter Freiheit, Unabhängigkeit und Souveränität. Das ist ihr gutes Recht.

Leider deckt sich der Optimismus in Westminster bezüglich der Vorbereitungen auf einen No-Deal-Brexit keineswegs mit den Hilferufen aus der Wirtschaftswelt. Unternehmer erwarten Chaos an den Grenzen, Geschäftsleute blicken entsetzt auf den auf sie zukommenden Bürokratieaufwand, auf drohende Zölle und Kontrollen, Logistiker rechnen mit kilometerlangen Lkw-Staus in den Häfen. Ganz zu schweigen von Nordirland, wo man Angst vor einem Aufflammen der ehemaligen Konflikte hat.

Immerhin, in dieser Woche gingen die Verhandlungen weiter. In jedem Fall wird die politische wie wirtschaftliche Beziehung zwischen dem Kontinent und dem Königreich ab 2021 fundamental anders aussehen. Der Vorteil eines Vertrags ist jedoch, dass nicht alles Glas zerschlagen, nicht alles Vertrauen zerstört wäre. Am Ende nämlich bleiben Großbritannien und die restlichen EU-Mitglieder sowohl Nachbarn als auch enge Verbündete und Handelspartner.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020