Sieg“ ist ein wichtiges Wort für das Identitätsverständnis der Russen. Selbst auf dem Spielplatz in den Hinterhöfen russischer Städte geht es – von Eltern, Großeltern und den Kindermädchen eingebläut – um den „Sieg“, und sei es nur im „Kampf“ um ein wenig Sand im Plastik-Eimerchen. Auf der großen Weltbühne erklärt Präsident Wladimir Putin indes gern seine Soldaten zu den Siegern. In Syrien, so sagte er kürzlich beim überraschenden Stopp auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in der nordwestsyrischen Provinz Latakia, hätten russische und syrische Truppen die „kampferprobteste Gruppierung“.

Syrien – das ist in den Augen der russischen Führung ein Konflikt, der die erfolgreiche Neuerfindung russischer Weltpolitik bringen sollte. An Russland, so das Kalkül, sollte niemand in der Welt mehr vorbeikommen können. Es entscheidet mit und fühlt sich so wieder wie eine Großmacht, auch wenn es eine perfekte Illusion ist.

Sie funktioniert: Es kommt niemand an Moskau vorbei. Weder in der Ukraine noch in Nordkorea oder Syrien. Machthaber Assad ist dank Putin handlungsfähig und nutzt das Chaos im Krieg zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Eine Waffenruhe-Resolution, von Schweden und Kuwait in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingebracht, hat Russland nun blockiert. Nicht weil Putin ein böser Mann ist, sondern weil in Syrien auch die ewig russische Frage verhandelt wird: Wer sind wir? Es geht Moskau damit um die Innenpolitik: Bald sind Wahlen.