Gegenspieler fehlt jetzt

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt John McCain als rechter Hardliner und Relikt des Kalten Krieges. Bis zuletzt verteidigte er den Irakkrieg. Und mit der Berufung von Sarah Palin zu seiner Stellvertreterin, die er im Nachhinein als Fehler bezeichnete, hat McCain die Republikaner für Rechtspopulisten geöffnet. Doch als Vertreter des traditionellen Parteiflügels stand er stets für demokratische Werte, freien Handel und liberale Einwanderungsgesetze, die Donald Trump offen bekämpft. Denkbar knapp fällt nun die Würdigung aus, die der Präsident dem Verstorbenen zukommen lässt. Nur eine Beileidsbekundung für die Familie, der er seine Gebete versprach, brachte Trump heraus.

Mit McCains Tod verlieren die Republikaner den prominentesten und angesehensten Kritiker des Präsidenten. Zugleich schrumpft ihre Mehrheit im Senat auf eine einzige Stimme. Kurzfristig könnte das die Nominierungspläne Trumps für den neuen Bundesrichter Brett Kavanaugh verzögern, den die Demokraten verhindern wollen. Mittelfristig wird das Regieren für Trump möglicherweise aber leichter, weil McCain, der den Verteidigungsausschuss leitete, als Gegenspieler wegfällt. Auch Bob Corker, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, tritt bei den Zwischenwahlen im November nicht erneut an. Die beiden potenziellen Nachfolger gelten als pflegeleichter.

Der Leichnam von John McCain soll nun im Washingtoner Kapitol aufgebahrt werden – eine Ehre, die nur wenigen Senatoren zuteilwird. Die offizielle Trauerfeier soll in der National Cathedral stattfinden, bevor McCain in Annapolis beigesetzt wird. Der Vietnamveteran hat seinen eigenen Abschied genau geplant. Die Trauerreden sollen die Ex-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama halten, denen er in den Präsidentschaftswahlkämpfen 2000 und 2008 unterlag. Trump hingegen, hatte der Todkranke erklärt, sei an seinem Grab nicht erwünscht. John McCain hat sich auch in diesem Punkt als ein Mensch erwiesen, der an seinen Prinzipien festhält.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018