Gegenteil von klimaschonend

Demnächst auch bei Daimler „Miles and More“? Während das Meilensammeln bei Lufthansa derzeit praktisch zum Erliegen gekommen ist, weil kaum jemand fliegt, könnte es für Fahrerinnen und Fahrer von Plug-In-Hybriden von Mercedes interessant werden. „E-Kilometer und mehr“ könntet das Motto lauten, lässt jedenfalls Daimler-Chef Ola Källenius durchblicken.

Aus gutem Grund: Denn die Autos, die mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor plus einem Elektromotor und damit deutlich schwerer als andere Modelle durch die Gegend fahren, haben nicht unbedingt den besten Ruf. Nicht nur, weil es gerade bei Daimler vor allem SUVs und damit besonders schwere Autos sind. Viele sehen in den Fahrzeugen alles andere als umweltfreundliche und klimaschonende Vehikel. Die elektrische Reichweite ist begrenzt – sie liegt meist unter 50 Kilometern und erreicht derzeit nur in Ausnahmefällen die 100 Kilometer, die Källenius verspricht.

Und wenn sie im normalen Motorenmodus fahren, verbrauchen die Karossen deutlich mehr als andere Verbrenner, weil sie erheblich schwerer sind. Studien zufolge werden mit Plug-In-Hybriden, zumindest bei Dienstwagen, vier von fünf Kilometern mit dem Benzin-Motor zurückgelegt. Was alles andere als klimaschonend ist. Im Gegenteil. Die CO2-Emissionen pro Kilometer liegen nicht selten bei mehr als 200 Gramm. Und trotzdem kassieren ihre Besitzer eine Umwelt-prämie. Das ist absurd.

Källenius hat dieses Problem erkannt. Insofern ist seine Idee richtig, E-Kilometer und das Laden an der Stromsäule (wo der Strom hoffentlich aus erneuerbaren Energiequellen kommt) bei Plug-In-Hybriden zu belohnen. Und die Nutzer zu erziehen. Wie ein Bonus aussehen könnte, ist allerdings offen. Vielleicht ein Gutschein für einmal freies Laden an der Säule?

Aber Fragen bleiben: Kann Mercedes überhaupt feststellen, ob tatsächlich regelmäßig Strom getankt wird? Wenn ja: Ist das mit dem Datenschutz vereinbar? Möglicherweise wäre es viel einfacher, den Öko-Bonus von der elektrischen Reichweite und dem Benzinverbrauch abhängig zu machen, wenn das Auto ohne Strom bewegt wird. Außerdem ließe sich der Abstand zur Förderprämie für rein batterie-getriebene E-Autos vergrößern. Für die gibt es derzeit maximal 9000 Euro, für Plug-In-Hybride bis zu 6750 Euro.

