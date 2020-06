Gegner im Grundsatz

Hauptversammlungen sind ein gutes Instrument für Aktivisten, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Das weiß HeidelbergCement ebenso wie die BASF. Bei dem Heidelberger Baustoffhersteller sang schon einmal eine Indonesierin den verdutzten Aktionären ein Lied vor, um sich gegen ein geplantes Projekt zu wehren. Und bei BASF treten regelmäßig Menschenrechtler aus Südafrika auf, die den Chemiekonzern in einer besonderen Lieferketten-Verantwortung sehen.

Besonders deutlich erlebte Siemens die Wirkung solcher Proteste – wegen eines umstrittenen Bahntechnik-Projekts in Australien demonstrierten nicht nur Hunderte Klimaaktivisten vor der Münchner Olympiahalle, auch die Debatte in der Hauptversammlung wurde von dem Klima-Thema dominiert. Allerdings ging es bei Siemens um ein Projekt mit kleinem Auftragsvolumen – bei HeidelbergCement wird das ganze Geschäftsmodell von Klimaschützern in Frage gestellt. Denn in der Zementproduktion fällt grundsätzlich eine große Menge an Kohlendioxid an, dem Gas, das hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich gemacht wird.

Technologien jedoch, die den CO2-Ausstoß reduzieren helfen, sind aufwendig, teuer und meist noch in der Entwicklung. Schnelle und aus Konzernsicht bezahlbare Lösungen sind kurzfristig nicht in Sicht. Da nützt es in den Augen der Kritiker wenig, dass HeidelbergCement mit seinen Zielen weiter sein mag als der Rest der Branche. Der Grundkonflikt lässt sich kaum lösen. Trotzdem müssen Unternehmen mit guten Argumenten und überzeugender innerer Haltung zumindest die Ernsthaftigkeit der guten Absichten belegen können.

