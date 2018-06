Geheimniskrämerei

Anzeige

Kerosin regnet vom Himmel. Auf Wälder, bewirtschaftete Felder und Wohngebiete. Dass der Stoff, der ein Flugzeug antreibt, über Mensch und Natur abgelassen wird, ist eine üble Vorstellung. Bedenken von Umweltschützern sind berechtigt.

Manche Experten geben Entwarnung: Das Kerosin wird in über anderthalb tausend Metern Höhe abgelassen, dann verdampft es schnell. Was übrig bleibt, verteilt sich durch Wind und Wetter. Das, was dann noch unten ankommt, ist im Vergleich zu anderen Giften in der Luft – zum Beispiel Autoabgasen – relativ ungefährlich. Toxikologen sehen die Sache kritischer: Kerosin enthält Benzol, einen krebserregenden Stoff, der für den Menschen gefährlich ist.

Der Streit über die Auswirkungen des Treibstoffes führt das größte Problem bei der Diskussion vor Augen. Es fehlen vernünftige Daten, anhand derer man die Gefahren einschätzen kann. Die Studien, die sich mit dem Thema befassen, sind Jahrzehnte alt. Es kann nicht sein, dass Bewohner betroffener Gebiete derart im Unklaren darüber gelassen werden, wie gefährlich oder ungefährlich Kerosin wirklich ist. Kürzlich hat die Bundesregierung eine Studie ausgeschrieben – viel zu spät. Frühestens im Herbst wird es erste Ergebnisse geben. Bis dahin können noch mehrere Tonnen niederregnen. Das Thema wurde in den letzten Jahren verschlafen.