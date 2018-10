Geht’s noch?

Der Unterhaltungswert dieser schon jetzt legendären Veranstaltung ist unbestritten. Der FC Bayern lud zuletzt die deutsche Sportpresse ein, um sie anschließend zu beleidigen und ihr klarzumachen: Wer nicht positiv berichtet, steht unter Schmierfink-Verdacht. Der Tonfall und die Selbstgefälligkeit der Herren auf dem Podium sorgte leider dafür, dass der gesamte Auftritt als Satire durchging und dass der Führungsriege nur noch ein gewisser Realitätsverlust attestiert werden konnte, obwohl von ihr ein wichtiges Thema angesprochen wurde.

Kontrolle statt Kooperation

Von Respekt war die Rede – und der geht hier und da im Wettkampf um die beste Schlagzeile durchaus verloren. Deswegen gilt zuerst einmal grundsätzlich: Ein Club muss sich nicht alles gefallen lassen und darf sich auch mal ärgern, ja sogar wehren. Doch mit Verallgemeinerungen sollte man in Zeiten wie diesen, in denen vorschnell mit dem Wort „Lügenpresse“ um sich geworfen wird, ebenso vorsichtig umgehen wie mit der ausschließlichen Fokussierung auf die Opferrolle samt „Wir-gegen-die“-Mentalität. Denn Respekt kann man nicht nur einfordern. Er beruht auf Gegenseitigkeit, fußt auf Vertrauen und Verständnis, was es in der entrückten Parallelwelt-Profifußball immer weniger gibt.

Kontrolle statt Kooperation lautet das oberste Gebot in vielen Pressestellen der Fußball-Bundesligisten, die nicht nur Nachrichten, sondern immer häufiger auch Meinungen vorgeben wollen. Interviewtermine, sofern es die überhaupt noch gibt, werden zeitlich stark begrenzt und die getroffenen Aussagen im Nachgang oft gravierend verändert. Übliche Gesprächsrunden mit dem Trainer nach der Pressekonferenz am Spieltag sind eine Seltenheit oder – wie bei 1899 Hoffenheim – ganz abgeschafft. An einer Kommunikation außerhalb der eigenen Kanäle im Internet – Stichwort Kontrolle – ist ein Großteil der Vereine wenig interessiert. Es geht um Überwachung, Steuerung und neuerdings auch Bestrafung. Wer sich nicht an die Regeln – und zwar die des Vereins – hält, wird sanktioniert. Siehe Hoffenheim. Wer zu kritisch ist, wird beschimpft. Siehe FC Bayern. Und wer sich nicht mit der Sache gemein macht, ist ein Verräter. Siehe deutsche Nationalmannschaft, die bei der WM ziemlich absurde Erwartungen an die Journalisten hatte und tatsächlich verwundert war, dass Team und Medien eben nicht in einem Boot sitzen. Keine Frage: Das sind schon ziemlich seltsame Vorstellungen von Presse- und Meinungsfreiheit, gerade im Fußball aber weit verbreitete.

Entlarvende Reaktionen

„Geht’s noch?“, rief Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Medien vor einigen Tagen vorwurfsvoll fragend zu. Einen „warmen Fernsehabend“ wünschten die Hoffenheimer Manager Frank Briel und Peter Görlich dem ausgeschlossenen Journalisten. „Geht’s noch?“, möchte man auch sie fragen. Denn so peinlich und bisweilen auch belustigend diese sich reflexartig in der gesamten Liga wiederholenden Verhaltensmuster auch sind, so entlarven diese Reaktionen vor allem auch eines: Das eigene Selbstverständnis.