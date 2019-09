Gekaufter Sport

Wenn das Gefühl nicht trügt, ist in unserer Welt gerade etwas in Bewegung geraten. Die globale Klimabewegung will sich nicht mehr mit den Ausflüchten der Politiker abfinden und fordert mit einer nachvollziehbaren Kompromisslosigkeit, dass endlich etwas gegen die nahende Katastrophe unternommen wird. Nur im Sport ist diese Entwicklung noch nicht angekommen.

Die am Freitag beginnende Leichtathletik-WM in Katar ist das nächste Kapitel in einem sehr traurigen Buch. Statt bei Themen wie Menschenrechten, Nachhaltigkeit und Klimaschutz als Vorbild voranzuschreiten sowie die universellen Werte des Sports hochzuhalten, schielen viele Verbände und Clubs weiterhin nur auf Geld, Geschäft und neue Absatzmärkte. Fußball, Handball, Formel 1, Leichtathletik, im schlimmsten Fall bald Olympia: Katar kauft mit seinen Öl- und Gas-Milliarden systematisch den Weltsport auf.

Wie problematisch das kleine Emirat im Nahen Osten als Gastgeber für Großveranstaltungen ist, ist schon oft erzählt – und danach von den zuständigen Sport-Funktionären ignoriert – worden. Katar ist aufgrund seiner klimatischen Bedingungen in den meisten Monaten des Jahres ein ungeeigneter Ort für Leistungssport, Katar unterstützt arabische Terroristen, Katar behandelt seine Arbeiter wie Sklaven, Katar missachtet regelmäßig die Menschenrechte. Geschert hat das alles niemanden.

Unter dem ignoranten Irrsinn ihres Weltverbandes leiden in den kommenden Tagen die Leichtathleten: ein von 40 auf 25 Grad heruntergekühltes Stadion in Doha, ein Marathon um Mitternacht, um die Hitze erträglicher zu gestalten. „Man sollte nicht darüber nachdenken, denn da gibt’s keine Lösung. Außer man hinterfragt das ganze Leben“, äußerte sich Weitspringerin Malaika Mihambo aus Oftersheim fast schon resigniert zu einer WM, die das genaue Gegenteil von ökologisch nachhaltig ist. Es wird höchste Zeit, dass auch in den Sportverbänden ein lange überfälliges Umdenken einsetzt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019