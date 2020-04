Angesichts der nie da gewesenen Erschütterungen der deutschen Wirtschaft durch das Coronavirus hat die Bundesregierung schnell reagiert. Hunderte Milliarden Euro stehen bereit, um Selbstständigen, Kleinbetrieben, Mittelständlern und Konzernen durch die Krise zu helfen. Doch nicht wenige fordern vom Staat bereits zusätzlich ein Konjunkturprogramm, damit die Wirtschaft im Anschluss an die Krise schnell wieder anspringt.

Gemach, gemach, möchte man da sagen und sich ifo-Präsident Clemens Fuest anschließen. Natürlich hätte solch eine Ankündigung einen nicht zu unterschätzenden psychologischen Effekt. Aber die bisherige Strategie ist auch nicht zu verachten. Denn an direkte Hilfen ist ja noch die Kurzarbeit gekoppelt. Sie wird dazu beitragen, viele Arbeitsplätze zu erhalten und den privaten Konsum zu stützen, auf den Handel und Gastronomie – die momentan besonders leiden – angewiesen sind. Stand heute scheinen Steuersenkungen also verzichtbar. Und auch öffentliche Investitionen, wie Fuest sie vorschlägt, sind ein angemessenes, weil zielgerichtetes Instrument. Im Bausektor werden sie sich zwar kaum verwirklichen lassen, da die Branche schon seit geraumer Zeit an der Kapazitätsgrenze arbeitet. Lohnender wäre es, die Digitalisierung von Bildung und Gesundheitswesen anzugehen – welche Defizite dort herrschen, hat die Coronakrise schonungslos offengelegt.

