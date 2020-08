Mannheim.Was tun, wenn man sich aus Angst vor dem prügelnden Partner im Wohnzimmer einschließen muss? Macht der Anruf bei der Polizei nicht alles schlimmer? Es ist kaum vorstellbar, welche Gedanken Betroffenen durch den Kopf gehen. Klar ist: Was sie brauchen, ist Vertrauen auf schnelle Hilfe und die Gewissheit, dass ihnen nichts passiert – auch nicht, wenn die Polizistinnen wieder verschwinden. Weil jeder Fall so unterschiedlich ist, wie die Frauen selbst, bilden die Hilfen dafür ein komplexes Mosaik.

Höchste Zeit, dass das polizeiliche „High Risk“-Programm sensibilisiert für Fälle von häuslicher Gewalt und sie nicht nur als Familienstreit einstuft. Schließlich vermeldet die Mannheimer Clearingstelle zurzeit einen enormen Anstieg von polizeilich übermittelten Fällen. Dazu tragen auch die neuen, geschulten Ordnungshüterinnen des Programms vor Ort bei, die sensibler auf Hilferufe reagieren. Doch egal, warum sich Betroffene melden: Offenbar vertrauen sich nun mehr Frauen der Polizei an. Die neue Fallkonferenz für Hochrisikofälle, bei der auch Staatsanwaltschaft und weitere Behörden dabei sind, ist ein wirksames Mittel – um gemeinsam gegen Täter vorzugehen und in die Schranken zu weisen. Sei es mit Führerscheinentzug oder Untersuchungshaft. Da ist es besonders schade, dass die Beratungstellen nicht mit am Tisch sitzen dürfen – aus datenschutzrechtliche Gründen. Sie würden davor und danach miteingebunden, so das Innenministerium.

Am anderen Rheinufer hat man die sperrige Gesetzeslage dafür angepasst. Was sich die Mannheimerinnen wünschen, ist in Rheinland-Pfalz nach zig Debatten Realität: Fälle werden nur mit Einverständnis des Opfers besprochen. Und die Ludwigshafener Interventionsstelle vertritt in der monatlichen Hochrisikokonferenz mit Beamten die Perspektive der Betroffenen. Schließlich kennen die Beraterinnen deren Ängste, wissen, wie manipulativ manche Täter sind. Sicherlich wäre so ein Austausch auch für Mannheimer Beamte und Opfer von häuslicher Gewalt ein großer Gewinn.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020