Gemeinschaft nötig

Man kann „der“ EU viel vorwerfen. Aber nach Anfangsfehlern haben die Institutionen der Gemeinschaft nunmehr ihre Rolle gefunden. Die jetzt vorgelegten Leitlinien für einen koordinierten Ausstieg aus dem Stillstand werden einigen zu vage, anderen zu unverbindlich und wieder anderen zu wenig ambitioniert erscheinen.

Tatsächlich aber hat der europäische Gesetzgeber begriffen, dass diese Phase der Krise nicht die Stunde ist, in der man auf die peinlich genaue Auslegung der Kompetenzverteilung zwischen den Hauptstädten und Brüssel pochen sollte. Mehr noch: Das Team von Ursula von der Leyen hat mit großer Konsequenz alles aus dem Weg geräumt, was die Hilfe in den Mitgliedstaaten bremsen könnte: Staatsbeihilfen, deren Bewilligung sonst ein langwieriges und zähes Thema ist, wurden freigegeben, Schuldenregeln ausgesetzt. Richtlinien, deren Umsetzung nicht vordringlich ist, verschob man erst einmal. Ein gewaltiges Hilfspaket wurde geschnürt.

Und nun erkennt Brüssel an, dass es keinen Sinn macht, die Regierungen durch einen konkreten Fahrplan gängeln zu wollen, weil der natürlich an den Gegebenheiten in den einzelnen Ländern vorbei gehen würde.

Stattdessen richtet die Kommission den Blick nach vorne, hat verstanden, dass die künftigen Jahreshaushalte auf lange Zeit hinaus vor allem drei Zielen dienen müssen: dem Wiederaufbau der Wirtschaft, der Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes und der medizinischen Forschung. Das sind genau jene Punkte, wo Zusammenarbeit einen europäischen Mehrwert ergeben kann und wird. Und wo die Mitgliedstaaten alleine zu wenig ausrichten können.

Ob man das Ganze nun euphorisch als Marshallplan bezeichnen sollte oder nicht, sei dahingestellt. Entscheidend ist: Die Europäische Union muss nach dem Abklingen des Virus auf die Bedürfnisse der Mitgliedstaaten eingehen, für deren Wohlstand und Sicherheit garantieren und für die Stabilisierung der Demokratie sorgen. Denn auch die hat in einigen Ländern wie Ungarn Schaden genommen. Die EU braucht die Gemeinschaft dringender als bei vielen früheren Krisen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020