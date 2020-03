Gemeinsinn statt Egoismus

Das Corona-Virus schreibt erstaunliche Geschichten. Vor Kurzem war SAP-Mitgründer Dietmar Hopp in Fußballstadien üblen Hasstiraden ausgesetzt. Ultras hetzten gegen den aus ihrer Sicht bösen Kapitalisten, beschimpften ihn in einer Weise, wie sie unsäglicher nicht sein kann.

Eben jener Dietmar Hopp hält über eine Beteiligungsgesellschaft die Mehrheit an Curevac – dem Unternehmen aus Tübingen, das einen neuartigen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Hopp steckt schon seit vielen Jahren beträchtliche Teile seines Vermögens in die Biotechnologie- und Pharmabranche, was vielen Menschen bisher kaum bekannt gewesen sein dürfte.

Und eben jener Dietmar Hopp macht sich nun einen Namen als Unternehmer, der den mächtigen US-Präsidenten Donald Trump abblitzen lässt. Ein exklusiver Vertrag mit den USA für die Lieferung eines Corona-Impfstoffs? Ein Investor auf der Suche nach schnellem Profit hätte vermutlich sofort zugeschlagen. Nicht aber der SAP-Mitgründer aus der Region.

Er betont stattdessen, dass es nicht auf Egoismus und nationale Alleingänge ankommt, sondern auf Gemeinsinn – von wegen „America first“. Das zeugt von Haltung und verdient Respekt. Zu Recht wird der frühere SAP-Chef in den sozialen Netzwerken gefeiert. Schlagwörter wie #Ehrenmann beschreiben den wahren Menschen Dietmar Hopp: den Mäzen, wie ihn die Metropolregion Rhein-Neckar schon seit vielen Jahren kennt – als großzügigen Förderer von Sport und Wissenschaft.

Ein möglicher Impfstoff gegen das Coronavirus solle Menschen „nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen und helfen können“, sagt Hopp. Besser kann man es nicht ausdrücken. Die „Fußballfans“, die an Schmährufen und Schmähplakaten beteiligt sind, sollten sich diese Worte merken und ins Bewusstsein rufen. Spätestens, wenn sie eines Tages möglicherweise selbst auf den Corona-Impfstoff angewiesen sein sollten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020