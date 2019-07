Die Bundesagentur für Arbeit befindet sich in einer misslichen Situation. Eine Vorstandsfrau, die wegen angeblicher oder tatsächlicher Unfähigkeit geschasst wurde, und jetzt auch noch ein langjähriges Verwaltungsratsmitglied von der Arbeitgeberseite, das sich wegen der ganzen Querelen selbst aus dem Rennen genommen hat. Genug Gesprächs- und noch mehr Zündstoff jedenfalls für eine rund 100 000 Mitarbeiter zählende Mammutbehörde.

Nun könnte das einem breiteren Publikum herzlich egal sein, wäre da nicht die immense Verantwortung, die die Bundesagentur für Arbeit für das gesamte Land trägt. Nämlich dafür zu sorgen, dass Arbeitslose effizient weitergebildet oder umgeschult werden und möglichst schnell wieder in eine Beschäftigung kommen. In den letzten zehn Jahren schien das ein Selbstläufer zu sein. Die Wirtschaft lief auf Hochtouren, und Mitarbeiter wurden nahezu überall dringend gesucht.

Doch wegen der sich abkühlenden Konjunktur melden Betriebe zunehmend Kurzarbeit an. Und mit dem milliardenschweren Teilhabechancengesetz hat die Große Koalition der BA die Aufgabe übertragen, endlich den verfestigten Sockel der Langzeitarbeitslosigkeit aufzubrechen. Dazu braucht es Leute an der Spitze, die an einem Strang ziehen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sollte deshalb genau hinschauen, was in den nächsten Tagen und Wochen in Nürnberg passiert – und notfalls von seiner Weisungsbefugnis Gebrauch machen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019