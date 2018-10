Genügend Spielraum

Die Walldorfer SAP bleibt in der Erfolgsspur. Die Umsätze steigen stetig, und die Neuausrichtung auf das Cloud-Geschäft, bei dem die Software über das Internet gemietet wird, trägt immer mehr Früchte.

Auch der leichte Rückgang beim Ergebnis im dritten Quartal, der gestern vermutlich zu den Kursverlusten der SAP-Aktie an der Börse geführt hat, dürfte nur vorübergehend sein. Weil die Kunden ihre Gebühren für die Cloud-Software nicht klassisch vorab, sondern wie bei einem Abonnement kontinuierlich bezahlen, schieben sich die Gewinne einfach nach hinten.

Die Geschäftsführung tut nun gut daran, bei der Neuausrichtung ihre Belegschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Dass die Software in der Cloud ständig verfügbar sein muss, darf beispielsweise nicht heißen, dass auch die Mitarbeiter ständig verfügbar sein müssen. Das gilt in anderen Unternehmen, in denen Digitalisierung und Internet voranschreiten, natürlich ganz genauso.

Und auch eine verstärkte Wertschätzung der Mitarbeiter gehört bei Veränderungen dazu. Die erwarteten Rekordzahlen lassen bei SAP beispielsweise genug Spielraum für höhere Boni und Gehälter. Konzernchef Bill McDermott darf sich längst darüber freuen. Schließlich ist der US-Amerikaner der am besten verdienende Dax-Vorstand in Deutschland.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018