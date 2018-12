Geräuschlos

Nach allen Umfragen vor der Landtagswahl schien das Schicksal der schwarz-grünen Koalition in Hessen nach nur fünf Jahren besiegelt. Wie im Bund galt auch in Hessen angesichts des sich abzeichnenden Einzugs der AfD in den Landtag eine Mehrheit aus nur zwei Parteien als undenkbar. Eine schwierige Regierungsbildung mit drei Jamaika-Partnern und tiefen Gräben zwischen FDP und Grünen oder gar einer großen Koalition, die niemand wollte, galten als so gut wie sicher.

Doch all diese Rechnungen wurden letztlich ohne den Wähler gemacht. Die 2014 installierte Koalition aus einst so gegensätzlichen Parteien wie CDU und Grüne schaffte es doch noch einmal, wenn auch nur mit der denkbar knappen Mehrheit von nur einer Stimme im Parlament.

Und jetzt haben sie sich nach weitgehend geräuschlosen Verhandlungen auf eine Fortsetzung von Schwarz-Grün für noch einmal fünf Jahre geeinigt. Und das unter durchaus schwierigen Voraussetzungen: mit deutlich gestärkten und entsprechend selbstbewussten Grünen und einer geschwächten und folglich um Profil ringenden CDU.

Noch sind die Inhalte des Koalitionsvertrags nicht bekannt. Aber allein, dass der noch rechtzeitig vor Weihnachten zustande kam, ist schon bemerkenswert, zumal die Verhandlungen wegen der unsäglichen Wahlpannen mit deutlicher Verspätung begonnen hatten.

Ganz erheblich zu dem Erfolg beigetragen hat ganz offensichtlich das persönliche Vertrauensverhältnis der handelnden Akteure, allen voran das zwischen Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU und seinem Stellvertreter Tarek Al-Wazir von den Grünen.

Es hat sich also mit der Neuauflage der Koalition jetzt doppelt gelohnt, dass beide seinerzeit über ihren Schatten gesprungen sind und trotz jahrelanger politischer Feindschaft zueinandergefunden haben. Solch ein Einschlagen neuer Wege könnte auch anderen Parteien, nicht zuletzt im Bund, als Vorbild dienen. Dass die Rolle der Grünen im Wiesbadener Kabinett mit einer Verdopplung der Zahl ihrer Ministerposten gestärkt wird, ist nach dem überragenden Wahlergebnis natürlich nur folgerichtig.

Sicher wird die Handschrift der Grünen auch bei den Sachvereinbarungen deutlich erkennbar sein. Andererseits haben die Partner in ihrem Vertrag gewiss berücksichtigt, dass auch die CDU nicht etwa der kleinere Koalitionspartner in diesem Bündnis ist.

Die Schaffung eines Digitalministeriums per Kabinettserweiterung kann man dagegen mit Recht kritisch sehen. Das Thema ist von enormer Bedeutung, aber das ist auch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, die ja ohne eigenes Ressort bewältigt werden soll. Doch jetzt müssen die Beteiligten erst einmal mit einer klugen Personalauswahl daran gehen, keine Verletzungen zu schaffen, die – etwa aus Rachsucht – die Mehrheit für Bouffier in geheimer Wahl Mitte Januar noch gefährden könnte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018