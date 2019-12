Gerechte Entscheidung

Vor zwei Jahren haben die Ermittler der Wada die Daten erhalten, auf deren Grundlage nun der Bann Russlands bis 2023 basiert. Der Vorwurf, der Ausschluss würde die Sportler bestrafen, nicht jedoch diejenigen, die die Daten manipuliert haben, scheint nur auf den ersten Blick schlüssig. Denn man muss den Leistungssport als Einheit aus Athleten, Trainern, Wissenschaftlern und staatlichen Stellen sehen. Alle Bereiche waren und sind im Riesenreich von Doping durchdrungen. Um bei internationalen Wettkämpfen ein Mindestmaß an Fairness zu gewähren, gibt es für die Wada keine andere Möglichkeit, als bei den Aktiven anzusetzen.

Immer wieder wurden unabhängige Kontrolleure bei ihrer Arbeit behindert. Mögliche Dopingsünder haben Katz und Maus mit den Fahndern gespielt – unterstützt von staatlichen Stellen. Anders wäre es nicht möglich gewesen, dass beispielsweise gesperrte Trainer weiterarbeiten durften. Hinzu kamen verstrichene Ultimaten, dreist manipulierte oder gelöschte Daten.

Den Verantwortlichen waren die Konsequenzen bewusst. Jetzt alles als Verschwörung hinzustellen, zeigt deren Denkweise. Sie hatten es als Wiederholungstäter auf Bewährung selbst in der Hand, mit diesem System des Betrugs aufzuräumen. Doch alle Warnungen – für viele wurde zu viel Nachsicht geübt – wurden in den Wind geschrieben.

So blieb der Wada nichts anderes übrig, als dieses durch und durch verbrecherische System so hart wie möglich zu treffen, ohne dem einzelnen Sportler die Chance zu nehmen, seine weiße Weste nachzuweisen. Denn das wird bei der Kritik Russlands an der Wada vergessen: Saubere Athleten dürfen ja ausdrücklich an Olympia teilnehmen – nur nicht unter russischer Flagge. Dass dies die Staatsführung besonders schmerzt, zeigt die Wirksamkeit dieses Mittels.

