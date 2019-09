Gesamtkonzept nötig

Am Himmel über Ludwigshafen baumeln einige Damoklesschwerter. Bei den Hochstraßen folgt eine Hiobsbotschaft auf die andere, dazwischen klafft am Berliner Platz seit Jahren ein hässliches Loch, und der Rathausturm ist ein leerstehender Sanierungsfall. Zu beneiden sind die Verantwortlichen in der Chemiestadt momentan wirklich nicht, zumal die enorme Schuldenlast den Entscheidern Fesseln anlegt.

Dennoch vermisst man in dieser für Ludwigshafens Zukunft so entscheidenden Phase einen klaren Plan. Ein Konzept, das alle anstehenden Baustellen berücksichtigt. Allein seit der Räumung des Rathausturms aus Sicherheitsgründen bis zur Präsentation von möglichen Alternativen sind vier (!) Jahre verstrichen. Das ist schlicht und ergreifend nicht akzeptabel und lässt mit Sorge an die jüngst gesperrte Hochstraße Süd und die damit verbundenen Folgen denken.

Die Umsetzung der aktuellen Großprojekte wird das zukünftige Gesicht der Stadt maßgeblich prägen. Sie dürfen nicht für sich allein betrachtet, sondern müssen in ein übergeordnetes Stadtentwicklungskonzept eingebettet werden, damit aus dem Gesicht keine Fratze wird. Das sollte auch den Verantwortlichen bei jedem Schritt, bei jeder Entscheidung bewusst sein. Sie müssen ihre ganze Kraft in diese Mammutaufgabe investieren. Nur so können sie verhindern, dass eines der Damoklesschwerter herabsaust – oder gar mehrere.

