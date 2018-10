Geschäft und Moral

Joe Kaeser grübelt und grübelt – gestern wusste der Siemens-Chef aber noch immer nicht, ob er nächste Woche wirklich zum Investment-Forum nach Riad reisen wird. Aus unternehmerischer Sichtweise ein Pflichttermin, denn auch Siemens macht gerne Geschäfte mit Saudi-Arabien. Aber Kaeser hat ein Problem: Immer mehr internationale Spitzenmanager haben wegen der Khashoggi-Affäre ihre Teilnahme abgesagt.

Das ist bemerkenswert, weil die Bosse sich sonst gerne aus der Politik heraushalten und hauptsächlich auf das Geschäft schauen. Nach dieser Lesart darf ein Unternehmen auch ohne große moralische Bedenken Vertragsabschlüsse mit Diktatoren eingehen. Und deshalb schlagen die Manager die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ihre Regierung ihnen einen Strich durch die Rechnung macht und zum Beispiel Russland wegen der Krim mit Sanktionen belegt. Das schädigt ja die Bilanz.

Doch im Fall Saudi-Arabien läuft alles irgendwie anders ab. Es sieht plötzlich so aus, als hätten es einige Manager im Vergleich mit manchen Politikern schneller begriffen, wie schlecht es für ihr Image ist, wenn sie sich gemeinsam mit dem jetzt ins Zwielicht geratenen Kronprinzen Mohammed bin Salman ablichten lassen.

Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), rang sich dagegen erst gestern dazu durch, die Reise nach Riad zu streichen. Vorher hatte sie gesagt, der IWF müsse in allen Ecken der Welt seine Position vertreten. Auch Außenminister Heiko Maas reagierte zögerlich auf den politischen Wüstensturm. Es dauerte fast eine Woche – Khashoggi verschwand am 2. Oktober –, bis das Außenministerium rasche Aufklärung forderte.

Inzwischen hat Maas zwar einen höheren Gang eingelegt und pocht auf eine geschlossene Haltung der Staatengemeinschaft. Zu glauben, dass es dazu kommt, ist aber eher blauäugig. Im Weißen Haus sitzt mit US-Präsident Donald Trump ein Mann, der sich als Unternehmer alten Schlags das 110 Milliarden Dollar schwere Rüstungsgeschäft nicht entgehen lassen will. Es ist ihm wichtiger als die Moral. Trumps Erklärung für seinen Kuschelkurs: Wenn wir die Aufträge stornieren, springen andere in die Bresche. Wahrscheinlich denkt er an China. In dem staatskapitalistischen Riesenreich bilden Politik und Wirtschaft eine Einheit, deshalb gibt es dort keine moralischen Bedenken im Umgang mit brutalen Herrschern. Warum auch? China ist ja praktisch selbst eine Diktatur. Diese beschäftigt sich nicht mit ethischen Grundsätzen.

Eine Denkweise, die einen perfiden Vorteil hat. Wer Geschäfte höher bewertet als Moral, hat keine Gewissensbisse und kann deshalb eine klare Linie verfolgen. In den westlichen Staaten ist das anders: Sie haben Skrupel, schließen aber dennoch zweifelhafte Deals – richtig: mit China – ab, obwohl jeder weiß, dass Regimekritiker dort im Gefängnis landen. Auch hier ist die Begründung scheinheilig: China sei halt so groß und dürfe deshalb nicht isoliert werden.

Saudi-Arabien dagegen ist kleiner als der Iran – den die USA mit Sanktionen belegt haben – und wird von einer Königsfamilie angeführt, die wie sonst nur die Terrororganisation Islamischer Staat Enthauptungen durchführen lässt. Geschäfte mit so einem Land sind anrüchig. Deshalb malen sich die Politiker ein eigenes Saudi-Arabien und preisen den brutalen Kronprinzen als Reformer. Sigmar Gabriel, also der Amtsvorgänger von Maas, hat dieses Bild vor rund einem Jahr zerstört. Er warf der Führung in Riad „Abenteurertum“ vor. Maas sprach hinterher von einem Missverständnis und wollte dadurch die Wogen wieder glätten. Jetzt steht er ziemlich blamiert da.

