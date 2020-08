Merkels legendärer Satz wird immer verkürzt wiedergegeben. Sie sagte nicht nur „Wir schaffen das“, sondern sie sagte auch, dass Deutschland ein starkes Land sei und nun deshalb an die Flüchtlingskrise mit folgender Haltung herangehen müsse: „Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das.“ Außerdem wurde der Satz an jenem 31. August 2015 in einem konkreten Zusammenhang gesprochen, ohne den er nicht zu verstehen ist: Die explosive Lage auf den Flüchtlingsrouten. Die schwierige Stimmung im Land. Die Uneinigkeit Europas.

Merkels Aussage lässt sich in drei Richtungen verstehen – und an der heutigen Wirklichkeit messen. Erstens war er ein Appell im Sinne von: Wir müssen es schaffen. Es befanden sich tausende Flüchtlinge in Österreich auf dem Weg nach Deutschland, noch viel mehr auf der Balkanroute. Was hätte Merkel tun können? Die Massen an den Grenzen mit Gewalt zurückschicken ins Nirgendwo? Ein menschliches Drama mitten im zivilisierten Europa erzeugen, dazu noch ein politisches mit den Nachbarländern?

Merkel hat die Grenzen nicht geschlossen, denn das war keine Option. Für eine restriktive Flüchtlingspolitik war es zu spät. Also Augen auf und durch. Die Menschen waren nun einmal da und mussten würdig behandelt werden. „Sonst ist dies nicht mehr mein Land“, sagte Merkel auch noch. Das empfand die große Mehrheit genauso.

Merkels Satz bedeutet aber auch: Wir wollen es schaffen. Im Sinne einer politischen Absicht. Hier jedoch schieden sich die Geister früh. Ein Teil der Bevölkerung wollte den Flüchtlingen grundsätzlich eben nicht helfen, sei es aus Rassismus, Fremdenangst oder Überforderung. Ein anderer Teil wollte es dagegen sehr wohl und hat sich engagiert.

Die Willkommenskultur hat diese Auseinandersetzung verloren, die Abschottung gewonnen. Die Drahtverhaue auf der Balkan-Route, das EU-Türkei-Abkommen und die Abschreckungsmaßnahmen auf dem Mittelmeer fanden und finden stillschweigende Akzeptanz. Heute würde die Losung heißen: Wir wollen es allenfalls bis zu einer niedrigen Obergrenze schaffen.

Merkels Aussage war zugleich eine Prognose. Im Sinne von „Wir werden es schaffen“. Hier ist das Bild gemischt. Es ist nicht alles so gut gelaufen, wie manche dachten. Eine Million Menschen mit ganz anderem kulturellen Hintergrund zu integrieren braucht Zeit und viel Geld. Und läuft nicht konfliktfrei. Es kamen auch viele Probleme ins Land. Mit den Flüchtlingen, aber auch durch jene, die sie ablehnten.

Insgesamt aber ist es viel besser gelaufen, als alle Pessimisten damals dachten. Fünf Jahre danach sind viele der Neuankömmlinge integriert, haben die Sprache gelernt, manche ihrer Kinder haben sogar schon ihr Abitur gemacht. Im Alltag merkt man jedenfalls nur noch wenig.

Merkel hatte Recht: Deutschland ist so stark und so reich, dass es eine solche Ausnahmesituation bewältigen kann. Wenn es will.

