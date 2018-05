Anzeige

Das Einkommen von Vater oder Mutter darf nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Kinder in eine Einrichtung gehen können. Hier steht der Staat in der Pflicht, für Chancengleichheit zu sorgen und Kitas so zu behandeln wie Schulen, die auch beitragsfrei sind.

Viele Länder haben ja auch bereits erkannt, dass beim Bildungsauftrag Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen und peilen daher eine komplette Abschaffung an. Richtig so. Auch die Bundesregierung will mehr Qualität bei gleichzeitiger Beitragssenkung erreichen. Klingt gut, ist aber mit den eingeplanten Mitteln von 3,5 Milliarden Euro bis 2021 wohl kaum zu realisieren, wenn man zudem noch mehr Personal einsetzen will.

Derzeit ringt die Politik darum, wohin ein Teil der Milliarden an Steuerüberschüssen fließen soll – die Beitragsfreiheit der Kitas wäre dafür sicherlich nicht die schlechteste Idee.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.05.2018