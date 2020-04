Geschwächt

Auch wenn anfängliche Fehler gemacht wurden – es wird Zeit, das Gerede über das in dieser Krise unsolidarische Europa einzustellen. Zwar haben die Mitgliedstaaten vor allem mit den völlig unnötigen und übereilten Grenzschließungen sich reflexartig eingeigelt. Aber trotzdem lief nach einigen Tage die zunächst verweigerte gegenseitige Hilfe an. Inzwischen sind die Militärmaschinen der Mitgliedstaaten von EU und Nato in der Luft und bringen Patienten aus den Hochrisiko-Gebieten in Krankenhäuser anderer Länder, wenn die eigenen Kliniken überlastet sind.

Niemand hat sich einen solchen Anlass gewünscht: Aber dennoch ist es gut zu sehen, dass die Bevölkerung jetzt die Unterstützung der Allianz hautnah erleben kann. Dennoch könnte, was an Bemühungen angelaufen ist, nach den ersten hektischen Tagen effizienter werden. Es macht keinen Sinn, dass die Beschaffungsämter der nationalen Armeen und zusätzlich der Nato ebenso wie die Regierungen und die Europäische Kommission sich gegenseitig die knappen Vorräte an Schutzausrüstungen und medizinischen Geräten wegkaufen. Und sicher ist nun auch der Zeitpunkt gekommen, über eine EU-weite Koordination der zur Verfügung stehenden Intensivbetten zu reden – die Kliniken und Hospitäler des Militärs eingeschlossen. Dass jede Regierung dabei zuerst an Kapazitäten für die eigene Bevölkerung denkt, ist nicht verwerflich. Dass aber noch mehr Angebote für schwerkranke Patienten aus direkten Nachbarländern bereitgestellt werden könnten, steht auch fest.

Für die Nato geht es darüber hinaus um die Sicherung ihrer ureigenen Aufgaben. Man ist Verpflichtungen gegenüber Partnern eingegangen – von Trainingsmissionen für inländische Sicherheitskräfte im Irak bis hin zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Gefahrenabwehr der eigenen Mitglieder. Diese Frage stellt sich umso drängender, da einige Mitgliedstaaten ihre eigenen Kräfte im Inland binden. Der Einsatz von Soldaten für die innere Sicherheit sowie die Kontrollen der Ausgangssperren ist nicht überall so strikt verboten wie in Deutschland. In einem wie auch immer gearteten Ernstfall hätte die Allianz wohl größte Probleme, die notwendigen Truppen zusammenzubekommen. Das kann und darf nicht sein.

