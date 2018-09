Gesellschaft zahlt bis heute

Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers vor zehn Jahren hat historische Spuren hinterlassen. Was als Immobilien- und Bankenkrise begann, setzte sich als weltweite Aktien- und Konjunkturkrise fort und mündete in ein politisches Beben. Den Preis für diesen globalen Finanz-GAU zahlen die Menschen bis heute. Ohne Bankenrettung wäre das weltweite Finanzsystem kollabiert, und auch private Sparguthaben hätten sich in Luft aufgelöst. Ohne anschließende Niedrigzinspolitik wären wohl ganze Volkswirtschaften zusammengebrochen.

Die Kehrseite bilden riesige Staatsschulden vor allem in Südeuropa, aber auch erhebliche Verluste beim Sparen und bei der Altersvorsorge. Die größte Verheerung der Lehman-Pleite ist allerdings der Vertrauensverlust in Staat und Politik. Das ungute Gefühl, dass sich die Globalisierung nicht beherrschen lässt, hat um sich gegriffen. Genauso wie die Kluft zwischen Arm und Reich gewachsen ist. Im Ergebnis bekommen Rechtspopulisten mit vermeintlich einfachen „Lösungen“ Oberwasser. Da wird die Rückkehr zum Nationalstaat gepredigt, als ob sich die Globalisierung damit auslöschen ließe. Und es werden „Sündenböcke“ vorgeführt – Flüchtlinge und Andersdenkende.

Seit 2008 wurde einiges getan, damit sich eine weltweite Banken- und Finanzkrise nicht wiederholen kann. Rettungsfonds oder strengere Eigenkapitalvorschriften für Geldinstitute mögen ungenügend sein. Aber die Reformen an den Finanzmärkten wurden wenigstens angegangen. Politisch und gesellschaftlich ist der Reparaturbedarf dagegen immer noch enorm.

