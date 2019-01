Gesetze reichen aus

Die Wortwahl nach Bekanntwerden des Datendiebstahls war zum Teil schon gravierend: demokratiegefährdend sei die Tat, sie könne das Land ins Wanken bringen. So ist es zum Glück nicht. Der Staatsfeind Nummer eins ist 20 Jahre alt und Schüler. Keine Russen, keine Chinesen, keine dunklen Mächte waren am Werk, und es war auch kein groß angelegter Hackerangriff, um Deutschland zu destabilisieren. Einer von nebenan war es, ein Computerfan, der sich über bestimmte Politiker ärgerte. Das macht die Tat natürlich nicht minder schwer, aber es hilft, sie richtig einzuordnen.

Für viele Internetjunkies ist es ein Sport, im Netz Hürden zu überschreiten, sie aufzulösen und dabei möglichst keine Spuren zu hinterlassen. So wie andere dreimal die Woche vor den Ball treten. Nur sind die Folgen extrem. Wer Daten, Fotos, Chatverläufe öffentlich zugänglich macht, greift in der digitalen Welt nach dem Privatesten des Privaten. Die ungewollte Entblößung – für jedermann mit ein paar Klicks sichtbar gemacht – kann die Betroffenen zerbrechen und Leben zerstören.

Genau aus diesem Grund ist diese Tat so verwerflich. Der Täter ist kein abgefahrener Held, wie manche in der Netzgemeinde nun denken mögen. Sondern schlichtweg ein Krimineller. Und das Imperium schlägt mit aller Macht und vor allem schnell zurück: Nur 48 Stunden hat es gedauert, den jungen Mann zu ermitteln.

Das spricht für die Mechanismen, die offenbar greifen, sobald ein solcher Fall trotz aller technischen Verschleierung bekannt wird. Und das spricht dagegen, nun reflexartig Gesetze zu verschärfen oder neue zu erlassen. Die bestehenden reichen augenscheinlich aus.

Bemerkenswert bleibt freilich, dass es einem Schüler aus dem Elternhaus heraus so lange unbemerkt gelingen konnte, die Datensicherheit in Deutschland zumindest in Frage zu stellen. Die Regierungssysteme konnte der Hesse zwar nicht knacken. Aber vielleicht versucht es bald ein anderer mit Erfolg und mit allen gefährlichen Konsequenzen. Wie einst beim Bundestag.

Deswegen gilt es, die Behörden technologisch und personell permanent auf dem neuesten Stand zu halten. Dafür hat die große Koalition Vorsorge getroffen, mit neuen Stellen und künftig auch mit mehr Kompetenzen für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das derzeit an einem Frühwarnsystem arbeitet.

Aber klar ist auch: Wie beim Terrorismus gibt es bei der Cyberkriminalität keine absolute Sicherheit. Der Staat kann nur versuchen, größtmöglichen Schutz zu gewähren. Die Täter sind ihm aber meistens einen Schritt voraus. Es bleibt ein Wettlauf, bei dem die Behörden vor allem eines sein müssen: wach.

