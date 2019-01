Gestärkter Partner

Die denkbar knappe Ein-Stimmen-Mehrheit von Schwarz-Grün hat bei ihrer wohl wichtigsten Bewährungsprobe gehalten und Ministerpräsident Volker Bouffier mit haargenau der dafür erforderlichen Mehrheit wiedergewählt. Die Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen, das seinen Überraschungseffekt nach fünf Jahren längst verloren hat, kann beginnen. Und nichts spricht dagegen, dass die Koalition stabil regieren wird. Zumindest solange Bouffier im Amt bleibt und nicht ein Nachfolger noch vor der Wahl in fünf Jahren ebenfalls in eine solche Zitterpartie geschickt wird.

Es ist bemerkenswert, dass in Hessen als Land mit jetzt sechs Fraktionen im Parlament erneut von nur zwei Parteien regiert werden kann. Das hätte man kurz vor der Landtagswahl im Herbst kaum für möglich gehalten. Dass die Wähler dieser Koalition noch einmal – wenn auch nur knapp – das Vertrauen ausgesprochen haben, ist allein dem hohen Zuwachs der Grünen im Endergebnis zu verdanken. Das weiß auch die CDU, die im Gegensatz dazu stark an Stimmen eingebüßt hat. Folgerichtig geht der gar nicht mehr so viel kleinere Partner gestärkt in die neue Regierungszeit. Und das gilt nicht nur für die jetzt vier statt bisher zwei Minister der Partei im Landeskabinett.

Auch inhaltlich haben die Grünen eine Menge im Koalitionsvertrag durchgesetzt. Mehr Klima- und Umweltschutz, Festhalten an der Energiewende, Toleranz als Leitlinie und die Integration der Flüchtlinge dürften kaum zum Schaden des Landes sein. Und dass auch bei grüner Regierungsbeteiligung die Wirtschaft nicht zusammenbricht, dürfte in den vergangenen fünf Jahren auch hinlänglich nachgewiesen sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019