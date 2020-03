Gewaltiger Schulterschluss

Die Zeit wird knapp. Das sagen die Ausbreitungsmodelle, das sagt die Bundeskanzlerin und das fühlen wir alle, je stärker sich unser Alltag durch die Ausbreitung des Coronavirus verändert. Aber es ist noch nicht zu spät. Nach allem, was wir wissen, haben wir es noch immer in der Hand, Zustände wie in Norditalien abzuwenden.

Jahrtausendelang war die Menschheit Seuchen hilflos

