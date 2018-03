Gewinn mit Abstrichen

Anzeige

Mit dem dritten Bauabschnitt ist die Entwicklung des ehemaligen Postgeländes am Hauptbahnhof nach vier Jahren Planen formal fast abgeschlossen: Vieles ist bis 2021 im Bau, einiges schon fertig, der lang ersehnte Straßen-Durchstich zur Verbesserung der Verkehrslage in greifbarer Nähe. Deutlich wird: Mannheim gewinnt städtebaulich am Hauptbahnhof eine Gesicht – die Südseite eingeschlossen. Und einen Wirtschaftsstandort dazu. Jetzt wird greifbar, wovon Politikergenerationen lange geträumt haben: Ein neues Quartier entsteht, und eine jahrzehntealte unattraktive Brache verschwindet endlich. Ein Gewinn für die Stadt – auch wenn sich architektonisch eher Kistenartiges aneinanderreiht.

Bedenklich dagegen: der Hotelboom. Allein am Standort entstehen drei Einrichtungen, in unmittelbarer Nähe zwei weitere. Wie in anderen Städten auch entwickelt sich das Gebiet damit zum Schwerpunkt der Beherbergungsbranche. Das schafft Konkurrenz, und der Wirtschaftsraum Mannheim muss schon gewaltige Anziehungskraft haben, damit sich die vielen Betten auch vermieten lassen. Denn insgesamt, so ist zu lesen, hält die Nachfrage in Deutschland dem riesigen Wachstum in dem Markt gerade nicht mehr stand.