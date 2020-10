Gewissheit war gestern

Es gibt etwas, das die allermeisten Menschen ganz schwer ertragen können: Ungewissheit. Die ist derzeit leider besonders groß. Kein Experte kann verlässlich sagen, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln werden. Weil das auch stark davon abhängt, wie vernünftig sich jeder Einzelne verhält und in welchem Ausmaß Bund, Länder und Kommunen der Entwicklung gegensteuern.

Wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange schauen nun alle auf die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die in Mannheim der kritischen 50er-Marke bedrohlich nahe kommt. Dieser Maßstab – die Summe der jüngsten Neuinfektionen umgerechnet auf die Einwohnerzahl – ist recht aussagekräftig, weil er die Dynamik des Anstiegs zeigt. Aber er sagt wenig darüber aus, wie bedrohlich die Lage tatsächlich ist. Das hängt entscheidend davon ab, ob das örtliche Gesundheitsamt die Lage einigermaßen im Griff hat und Kontaktketten größtenteils nachvollziehen kann. Das ist zum Glück in Mannheim der Fall.

> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Region bekannt

Gibt es etwa – wie hier – Infizierte in einem Sportteam oder an einer Schule, stecken sich dort schnell mehrere an, und die Zahlen steigen rasant. Gelingt es aber, diese Gruppen dann gleich von anderen abzuschirmen, bleibt das Geschehen beherrschbar. Viel schlimmer wäre, wenn neue Fälle an unterschiedlichsten Stellen aufploppen würden und es sich nicht mehr nachvollziehen ließe, wer sich wo infiziert hat.

Man sollte sich daher von der Sieben-Tage-Inzidenz nicht verrückt machen lassen, sie kann schnell wieder anders aussehen.

Dennoch bleibt sie wichtig, weil das Überschreiten der 35er- und der 50er-Schwellen behördliche Maßnahmen auslöst. Nun ist für die Mehrzahl der Bürger sicher verkraftbar, wenn Fußballspiele wieder ohne Zuschauer stattfinden, Feiern eingeschränkt und vielleicht frühere Sperrstunden eingeführt werden. Aber für direkt Betroffene ist dies oft mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen verbunden. Das macht die Ungewissheit noch schlimmer.

Unter der leiden die Menschen auch im Privaten, selbst wenn sie nicht etwa eine Hochzeit planen. Viele fragen sich, was aus Weihnachten wird. Wie lässt es sich da verantworten und organisieren, enge Verwandte aus Risikogruppen zu sehen?

Die unbefriedigende Antwort: Das zu entscheiden, ist es noch zu früh. Man muss von Tag zu Tag schauen, was geboten ist. Generell gilt zwar immer, so wenig Risiko wie möglich. Aber auf leider nicht absehbare Zeit müssen wir mit dem Virus leben lernen. Das heißt auch, mit Ungewissheit leben lernen. So schwer das ist.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020