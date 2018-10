Gewohnheit ändern

Der Kampf gegen das Plastik kann also beginnen. Natürlich werden die Mitgliedstaaten den ehrgeizigen Europa-Abgeordneten und der ebenfalls so ambitionierten Europäischen Kommission noch die eine oder andere Lockerung ihrer Pläne abtrotzen. Aber die Verbraucher sollten sich schon mal darauf einstellen: Sie brauchen Ersatz für jeden Kaffee zum Mitnehmen oder für Trinkhalme.

Keine Frage: Niemand kann ernsthaft die ökologische Vergewaltigung der Weltmeere bestreiten, in die wir seit Jahrzehnten bedenkenlos füllen, was wir loswerden wollen. Die eindrucksvollen Zahlen über schwimmende Teppiche von der Größe ganzer Erdteile sind beklemmend. Es ist gut, dass endlich etwas geschieht.

Die Popularität dieses Themas soll auch nicht geschmälert werden – ebenso wenig wie die Lust darauf, endlich etwas Konkretes tun zu können. Da sind vor allem die Bundesbürger immer gerne dabei. Andere nicht. Und genau das dürfte auch dieses Mal wieder das Problem sein. Europas Begeisterung für Recyclingquoten und alternative Werkstoffe, die Fauna und Flora weniger belasten, ist höchst unterschiedlich ausgeprägt.

Man mag Verkaufsverbote mit Recht für einen Tabubruch halten, aber es dürfte kaum anders gehen. Die Hersteller müssen wissen, dass sie neue Wege gehen sollten, um dem Verbraucher frischen und heißen Kaffee zum Mitnehmen anbieten zu können, ohne als Schuldige für den Raubbau an unseren Meeren gebrandmarkt zu werden. Da dürfte nunmehr viel passieren.

Die ersten Alternativen sind bereits im Handel, Einzelhandelsketten bieten schon Gemüse ohne Plastikfolie an – warum brauchte das alles so lange? Kritiker werfen an dieser Stelle ein, dass ein Verkaufsverbot immer ein Sündenfall auf einem freien Markt sein wird. Und im Übrigen sei es effizienter, den Menschen dahinter umzuerziehen, damit er Plastikteller nicht mehr wegwirft, sondern ordentlich entsorgt. Tatsächlich würde man sich so viel ordnungspolitische Grundeinstellung an jedem Meeresufer wünschen.

Deshalb bleibt es richtig, wenn die EU zu drastischen Schritten greift – zumal nun wirklich nicht einzusehen ist, warum sie die Herstellung von Artikeln zulassen soll, die nachweislich unsere Umwelt geradezu beschädigen. Vor allem weil es einfache Möglichkeiten gibt, diese Produkte umweltschonend zu ersetzen. Zugespitzt formuliert heißt das: Niemand hat etwas gegen Strohhalme, solange sie wirklich aus Stroh sind.

Die zur Rettung der Meere und ihrer Bewohner notwendige Umstellung unserer Lebensgewohnheiten reicht nicht, um daraus einen Eingriff in die Freiheit des Menschen zu konstruieren. Unsere Lebensqualität hängt weder an Plastiktellern noch Rührstäbchen aus Kunststoff. Aber sehr wohl an der Qualität der Ozeane. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten mitziehen – das Desinteresse einiger Regierungen an Recyclingsystemen muss aufgebrochen werden. Und ganz nebenbei braucht die EU nicht nur weniger Plastik-Trinkhalme, sondern auch Modelle für andere Regionen, die überhaupt kein ökologisch verantwortbares Konzept zu Abfallvermeidung, -trennung und -beseitigung haben. Wer für den Erhalt des Lebensraumes Meer eintritt, muss unter Umständen auch über eine Entwicklungszusammenarbeit reden, bei der es tatsächlich nur um Müll geht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018