Gewolltes Elend

Die schrecklichen Bilder aus den griechischen Flüchtlingslagern sind bekannt. Aber gewöhnen darf man sich deshalb nicht an sie. Seit mehr als vier Jahren hat sich an der Misere nichts geändert. Trotz hoher dreistelliger Millionenhilfen der Europäischen Union, trotz alarmierender Berichte der Hilfsorganisationen und trotz scharfer Kritik internationaler Institutionen, wie jetzt des Anti-Folter-Komitees des Europarats, werden die Missstände nicht abgestellt.

Sind die menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Geflüchteten fehlender Empathie der Politiker in Athen geschuldet? Liegt die Ursache der Probleme in der Unfähigkeit der griechischen Behörden, die nicht einmal in der Lage sind, die Essensausgabe für die Lagerbewohner so zu organisieren, dass die Menschen nicht stundenlang für eine Mahlzeit anstehen müssen? Ist Premierminister Alexis Tsipras vielleicht zu sehr damit beschäftigt, sich als europäischer Staatsmann feiern zu lassen, anstatt sich für die Flüchtlingslager zu interessieren?

So kaltherzig kann eigentlich kein Politiker sein, so unfähig keine Behörde. Je länger das Chaos in den Lagern andauert, desto mehr erhärtet sich ein schlimmer Verdacht: Ist das Elend gewollt? Soll es jene abschrecken, die sich mit dem Gedanken an eine Flucht nach Europa tragen? Das würde erklären, warum die europäischen Partner den griechischen Premier bisher in der Flüchtlingsfrage nicht in die Pflicht nehmen. Für die beschämenden Zustände in den Inselcamps scheinen sich die EU-Regierungen nicht zu interessieren. Sie schauen weg.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019