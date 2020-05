Gewonnene Zeit nutzen

Eine Perspektive – das ist es, was Schüler, Eltern, Lehrer und Schulleitungen fordern. Lange haben sie darauf warten müssen. Aber endlich wird die Kultusministerin konkret: Sie legt einen Zeitplan für die schrittweise Öffnung der Schulen vor. Und setzt dabei auch noch die richtigen Schwerpunkte: Bei der Gratwanderung zwischen einer Art Normalität und dem Infektionsschutz verzichtet sie auf Leistungsdruck. Vor allem: Sie legt einen Schwerpunkt auf Schüler, die in der „Homeschooling“-Phase gar nicht oder nur sehr schwer erreicht wurden.

In der jetzigen Lage kann es in der Tat nicht darum gehen, Klassenarbeiten nachzuholen oder mit Vergleichsarbeiten das Leistungsniveau zu messen. Viele Lehrer sehen in der Ausnahmesituation auch eine Chance. In kleinen Gruppen von zehn bis maximal 15 Schülern können sie intensiver und individueller mit dem jeweiligen Kind arbeiten. Und der wochenweise Wechsel der Klassen ermöglicht es den Pädagogen, den Stoff des Fernunterrichts in den Präsenzphasen immer wieder aufzuarbeiten.

Aber die Öffnung bleibt eine große Herausforderung – vor allem, weil viele Lehrer, die zur Risikogruppe zählen, fehlen. Wie soll es weitergehen, insbesondere nach den Sommerferien? Jetzt hat die Landesregierung noch genügend Zeit, darüber nachzudenken. Diese Zeit muss sie nutzen.

