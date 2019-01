Gierig nach Glück

Der Traum vom Titel – er wird immer realer: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der Heim-WM im Halbfinale. Das allein ist schon ein Erfolg, doch natürlich will der Europameister von 2016 jetzt mehr. Er ist auf den Geschmack gekommen, gierig nach neuen Glücksgefühlen und vor allem ein ernsthafter Titelanwärter.

Die Abwehr als Trumpf

Warum der deutschen Mannschaft alles zugetraut werden kann, zugetraut werden muss, ist klar. Gegen diese gigantische Abwehr bekommt schlichtweg jedes Team der Welt Probleme, Tore zu erzielen. Taktische Disziplin, leidenschaftlicher Kampf und unbändiger Wille zeichnen die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop aus, was zunächst einmal nach viel Athletik und wenig Ästhetik klingt. Aber auch eine perfekt funktionierende Abwehr kann ihre ganz eigene Schönheit haben, weil sie die Bedeutung von blindem Verständnis und aufopferungsvoller Arbeit hervorhebt – und weil sie letztendlich schon immer in jeder Sportart den Unterschied gemacht hat zwischen Freude und Frust, Jubel und Jammer. Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Das ist keine Phrase, sondern eine vielfach belegte Tatsache. Und die Deutschen haben nun mal eine titelreife Abwehr.

Aus diesem Grund fällt es auch bislang nicht sonderlich gravierend ins Gewicht, dass die DHB-Auswahl immer mal wieder selbst Probleme mit dem Herausspielen von Torchancen hat. Im Positionsangriff tut sie sich schwer, im Umschaltspiel fehlt bisweilen der Mut, um sich für die herausragende Maloche in der Deckung zu belohnen. Und trotzdem gelang in der deutlich schwierigeren Hauptrundengruppe der vorzeitige Einzug ins Halbfinale, was viel über die Klasse und das in dieser Mannschaft steckende Potenzial aussagt. Sprich: Dieses Team ist zwar schon gut, kann sich aber noch verbessern – und gehört zweifelsohne zur absoluten internationalen Spitze.

Prokop macht viel richtig

Angesichts des Kaders, der praktisch in dieser Zusammensetzung vor drei Jahren Europameister wurde, galt das eigentlich schon vor dem Turnier. Und trotzdem darf dieser Halbfinaleinzug nicht als Selbstverständlichkeit hingenommen werden, weil es ganz einfach zu viele richtig gute Mannschaften gibt und weil es vor dem Turnier angebrachte Zweifel an Christian Prokop gab.

Doch auch der in der Vergangenheit häufig völlig zurecht kritisierte Bundestrainer hat einen großen Teil zum Erfolg beigetragen. Er gibt der Mannschaft nicht nur mehr Freiräume, sondern trifft auch selbst viele richtige Entscheidungen. Die Auszeiten, die personellen Wechsel und die taktischen Veränderungen ergaben nicht nur gegen Kroatien Sinn, sondern auch in vielen Begegnungen zuvor – und sorgten vor allem für eines: Sie stärkten das Vertrauen der Spieler in ihren Coach. Eine Grundbedingung, um erfolgreich zu sein – um am Ende vielleicht sogar ganz oben zu stehen.

