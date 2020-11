Gisdols Anteil

Das ganze Ausmaß des Niedergangs beim 1. FC Köln blieb in den vergangenen Monaten nur fast unbemerkt, weil sich die Rheinländer im Windschatten eines anderen Krisenclubs verstecken konnten. Da der Zustand des FC Schalke 04 noch ein wenig katastrophaler war und ist, fiel lange kaum auf, wie schlimm es um den FC im Herbst 2020 bestellt ist. Wenn nicht ein kleines Wunder geschieht – oder der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass sich neben Schalke mittelfristig noch ein oder zwei andere ähnlich desolate Teams finden –, wird der Weg der Kölner mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einmal in die 2. Liga führen.

Was der Double-Gewinner von 1978 am Sonntagabend beim 1:2 gegen Union Berlin zeigte, war in jeder Hinsicht erschreckend. Der bitterschlechte Auftritt offenbarte, dass die Rheinländer in keinem Mannschaftsteil bundesligatauglich aufgestellt sind. Die Defensive glänzt in fast jedem Spiel mit unglaublichen Aussetzern, Mittelfeld und Angriff wirken ähnlich gut strukturiert wie eine fünf Minuten vorher wild zusammengewürfelte Freizeittruppe auf den Rheinwiesen. Wenn die Kölner den Ball haben, herrscht pure Ratlosigkeit.

Altlasten aus der Ära Veh

Trainer Markus Gisdol ist nicht der Hauptverantwortliche für die Misere, trägt aber eine erhebliche Mitschuld. Gegen Union, zumindest auf dem Papier ein Gegner auf Augenhöhe, entschied sich der Schwabe für eine derart mutlose Strategie, dass man Zweifel bekommen konnte, ob Gisdol überhaupt mal wieder ein Spiel gewinnen will. Nach 18 Bundesliga-Partien, also mehr als einer Halbserie, ohne Sieg wäre es vielleicht mal wieder an der Zeit.

Natürlich muss der frühere Hoffenheimer Coach mit einem mangelhaft aufgestellten Kader arbeiten, da der Verein aufgrund der Altlasten aus der Ära Veh und den Folgen der Corona-Krise finanziell am Anschlag ist. Aber Gisdol hat es auch nicht geschafft, trotz des überschaubaren Niveaus im hinteren Drittel der Bundesliga eine Mannschaft zu formen, die zumindest ein bisschen Hoffnung auf Besserung macht.

Dass der FC-Trainer dennoch bisher nicht zur Disposition steht, hängt auch mit einer törichten Entscheidung von Manager Horst Heldt zusammen, der Gisdols Vertrag trotz des rasanten Absturzes in der Rückrunde im Sommer ohne Not bis 2023 verlängerte. Jetzt würde eine Beurlaubung richtig teuer. Und Geld auf dem Konto hat der FC genauso wenig wie Punkte in der Tabelle.

