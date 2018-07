Glänzende Aussichten

Anzeige

Das Ende war traumatisch, doch es darf jetzt keine Rolle mehr spielen – auch wenn die Pause kurz war. Nur sechs Wochen nach der verschenkten Meisterschaft sind die Rhein-Neckar Löwen wieder gefordert, die Vorbereitung auf die Saison 2018/19 läuft. Und es gibt gute Gründe, der neuen Spielzeit optimistisch entgegenzublicken.

Dass die Badener in der Lage sind, schlimme Enttäuschungen wegzustecken, haben sie nach dem Vize-Drama 2014 bewiesen. Danach folgten zwei Meisterschaften und der Pokalsieg in der vergangenen Saison, die rein rational betrachtet sogar eine erfolgreiche war. Die Mannheimer wurden Zweiter und holten einen Titel. Wer allerdings so nah an der Meisterschaft war, will natürlich auch die Schale holen.

Mehr Möglichkeiten

Die Möglichkeit dazu bietet sich in der neuen Spielzeit. Rein von der Papierform sind die Löwen besser besetzt als zuletzt, vor allem in der Breite ist es der stärkste Kader seit vielen Jahren – auch wenn der Abgang von Leistungsträger Hendrik Pekeler schmerzt. Durch Jesper Nielsen wurde er aber adäquat ersetzt, mit Steffen Fäth steht nun neben Mads Mensah Larsen ein zweiter Klassemann auf der halblinken Position zur Verfügung. Dieses Duo gehört zweifelsohne zu den besten in der Bundesliga. Mit Jannik Kohlbacher für Rafael Baena ist außerdem ein Kreisläufer dazugekommen, der auf dem Weg in die Weltklasse ist und im Gegensatz zu seinem Vorgänger auch in der Deckung spielen kann. Keine Frage: Die Variationsmöglichkeiten von Trainer Nikolaj Jacobsen sind größer geworden, zumal mit Ilija Abutovic ein weiterer Innenblockspieler von internationalem Format zum Team gestoßen ist.