Glasklarer Verstoß

Es ist eine glasklare Regelung in der Geschäftsordnung des Bundestags: Jede Fraktion stellt einen Vizepräsidenten im Bundestag. Punkt. Also auch die oppositionelle AfD.

Dass die Mehrheit dagegen seit der Bundestagswahl fortwährend verstößt, ist inzwischen keine Petitesse mehr, obwohl der Job nicht sonderlich wichtig ist. Inzwischen verschafft man den Rechtspopulisten mit diesem Verhalten ohne Not, ja ohne Sinn und Verstand, die Möglichkeit, sich als Opfer der „Systemparteien“ zu verkaufen.

Gestern wieder. Die dreifache Ablehnung des Kandidaten Albrecht Glaser vor einem Jahr konnte man noch verstehen. Der Mann hat notorisch ein so großes Problem mit dem Islam, dass nach dem Urteil von Verfassungsrechtlern die Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit überschritten ist. Da auch der AfD-Vize in geheimer Wahl gewählt werden muss, gab es also ein gewisses Recht, ihn abzulehnen.

Für die ziemlich brave Mariana Harder-Kühnel gilt das nicht. Und es wurden solche Argumente gar nicht vorgebracht. Eine „Liberalere“ wird sich in der ganzen AfD-Fraktion nicht finden lassen. Trotzdem fiel die 44-Jährige gestern durch; bis zum nächsten Versuch.

Die übrigen Parteien im Bundestag haben viel zu tun im Umgang mit der AfD. Eine möglichst geschlossene Position gegen Ausländerfeindlichkeit gehört dazu. Oder auch die Aufgabe, die AfD dort zu stellen, wo sie überhaupt keine Antworten hat, etwa bei Problemen wie Rente, Klimawandel oder Digitalisierung. Spielchen wie das um den Vize-Posten aber sind ungefähr das Letzte, was gegen Rechtspopulisten hilft. Das sollten die anderen Fraktionen im Bundestag endlich begreifen.

