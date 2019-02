Gleiches Recht für alle

Albrecht Glaser ist nicht unbedingt jemand, der Massen elektrisiert. Politisch Interessierte wissen vielleicht, dass er früher in der hessischen CDU aktiv war. Und dass er für die AfD 2017 vergeblich versuchte, Bundestags-Vizepräsident zu werden. Seither ist von dem 77-Jährigen öffentlich kaum mehr etwas zu hören. Die 100 bis 150 Gäste, die sich die AfD bei seinem Auftritt in der Feudenheimer Kulturhalle erhofft, wirken recht optimistisch. Aber egal, wie viele beziehungsweise wenige am Ende kommen: Man sollte sie ihre Veranstaltung einfach machen lassen. Je größer die Empörung, desto mehr Aufmerksamkeit für die AfD.

Würde man der Partei Hallen verwehren, die anderen offenstehen, wäre das nicht nur juristisch kaum haltbar. Sie könnte auch wieder ihr Klagelied anstimmen, wie sehr man sie benachteilige.

Für die städtischen Vororthallen mit privaten Trägern sollte gelten: entweder alle Parteien oder gar keine. Drei Monate vor der Kommunalwahl wäre „keine“ gut. Doch leider hat es die Stadt versäumt, hier eine entsprechende Regel zu vermitteln.

Für die Feudenheimer: Bleibt die AfD nur im Schützenhaus am äußersten Stadtteilrand, macht das ihre Veranstaltungen nicht besser. „Aus den Augen, aus dem Sinn“ ist eine trügerische Devise.

